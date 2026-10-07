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"¡No puedo!"

Elena Furiase abandona en plena grabación una prueba de Congelados por culpa de las cucarachas: "Me da un infarto"

Miki Nadal, Iñaki Urrutia y Elena Furiase se enfrentan a una de las primeras pruebas de la noche en Congelados. Las cucarachas y la actitud de Elena se lo ponen muy fácil a sus contrincantes.

Elena Furiase abandona en plena grabación una prueba de Congelados por culpa de las cucarachas: "Me da un infarto"

Les ha llovido leche encima. Les han tirado huevos. Les han echado paja. Pero con lo que Elena Furiase no puede es con lo que viene a continuación. La actriz es una de las participantes de este programa de Congelados, el nuevo concurso de laSexta presentado por Àngel Llàcer, y forma parte del equipo de Lorena Castell con Eduardo Casanova.

Ella ha sido la elegida para representar al grupo en esta primera ronda en la que se está viendo las caras con Iñaki Urrutia y Miki Nadal, dos grandes de la comedia de nuestro país con una sangre fría de la que España no sospechaba nada hasta este momento.

Cuando Elena ve venir a las cucarachas, grita espentada y se levanta rápidamente del asiento, presa del pánico, a pesar de que las normas establecen muy claramente que no puede moverse. Iñaki aguanta como puede y Miki llega incluso a abrir la boca cuando le meten la cabeza en la urna.

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