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Ronda 1

Miki Nadal salva a Karina del vómito de un bebé en Congelados: "¿Cuándo se va el diabólico?"

El equipo de Miki Nadal se enfrenta a su primera ronda en Congelados, lo que ninguno espera era encontrarse con un bebé dispuesto a ponerles a prueba con una inesperada lluvia de vómito.

Miki Nadal salva a Karina del vómito de un bebé en Congelados: "¿Cuándo se va el diabólico?"

Los primeros en entrar en el congelador son María José Suárez, Miki Nadal y Karina, que se sientan en sus respectivos asientos a la espera de descubrir qué les tiene preparado el programa. Y la prueba no tarda en revelar su sorpresa: un bebé que empieza a vomitar.

"Me da susto, no me fío", comenta Karina al descubrir en qué consiste la prueba, mientras Miki Nadal decide salvar a su compañera del mal trago y se ofrece a recibir él el impacto.

Sin embargo, su gesto de compañerismo tiene consecuencias y el bebé acaba vomitando dos veces encima de Miki, que no puede evitar reaccionar ante la situación mientras espera que termine el peculiar reto.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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