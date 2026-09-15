Así se juega a 'Congelados', el nuevo programa de Àngel Llàcer repleto de famosos en laSexta

Àngel Llàcer explica en este vídeo las normas y enseña el congelador, el lugar donde los famosos concursantes "pondrán a prueba su resistencia".

Àngel Llàcer, presentador de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta en el que solo los más fríos ganan, da la bienvenida en plató a los capitanes de los tres equipos: "Desafiando a las leyes de la gravedad y la movilidad, los capitanes son Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril".

Por su parte, los tres capitanes presentan a los famosos que forman parte de sus equipos. Miki Nadal capitanea el equipo formado por Eva González y María Zurita, mientras que Lorena Castell hace lo propio con Gemma Mengual y Raúl Tejón. Por su parte, Silvia Abril liderará a Raquel Sánchez Silva y Roberto 'Real-Leal!

Por su parte, Àngel Llàcer explica en este vídeo las normas y el recinto en el competirán en el programa: "Quiero que estéis muy atentos porque es necesario que conozcáis el lugar donde pondréis a prueba vuestra resistencia, el congelador". Este "congelados consta de tres fases": "Cada ronda jugará un miembro de cada equipo mientras que en la semifinal, solo los capitanes".

Además, tras esta semifinal, un equipo será eliminado, y, quien finalmente gane se llevará 3.000 euros para una ONG. Por último, el presentador de 'Congelados' explica que en "cada una de estas fases cuando pulse el botón deberán congelarse hasta el final del reto, cuando pulse el botón de descongelados".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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