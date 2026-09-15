Ahora

Nuveo programa

Así se juega a 'Congelados', el nuevo programa de Àngel Llàcer repleto de famosos en laSexta

Àngel Llàcer explica en este vídeo las normas y enseña el congelador, el lugar donde los famosos concursantes "pondrán a prueba su resistencia".

Así se juega a 'Congelados', el nuevo programa de Àngel Llàcer repleto de famosos en laSexta

Àngel Llàcer, presentador de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta en el que solo los más fríos ganan, da la bienvenida en plató a los capitanes de los tres equipos: "Desafiando a las leyes de la gravedad y la movilidad, los capitanes son Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril".

Por su parte, los tres capitanes presentan a los famosos que forman parte de sus equipos. Miki Nadal capitanea el equipo formado por Eva González y María Zurita, mientras que Lorena Castell hace lo propio con Gemma Mengual y Raúl Tejón. Por su parte, Silvia Abril liderará a Raquel Sánchez Silva y Roberto 'Real-Leal!

Por su parte, Àngel Llàcer explica en este vídeo las normas y el recinto en el competirán en el programa: "Quiero que estéis muy atentos porque es necesario que conozcáis el lugar donde pondréis a prueba vuestra resistencia, el congelador". Este "congelados consta de tres fases": "Cada ronda jugará un miembro de cada equipo mientras que en la semifinal, solo los capitanes".

Además, tras esta semifinal, un equipo será eliminado, y, quien finalmente gane se llevará 3.000 euros para una ONG. Por último, el presentador de 'Congelados' explica que en "cada una de estas fases cuando pulse el botón deberán congelarse hasta el final del reto, cuando pulse el botón de descongelados".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Luis Alberto Martos, el cirujano que destapó la "manipulación" de las listas de espera en el Ramón y Cajal, apunta a "criterios políticos o económicos"
  2. Sánchez niega el "bulo" del chantaje de Marruecos y pide "paciencia" hasta "final de año" para "estabilizar" la crisis de Ceuta
  3. El Supremo rechaza levantar la orden de detención a Puigdemont hasta que no se pronuncie el Constitucional
  4. Trump ignora los avisos sobre IA porque a lo que teme es a China: este es el poder que ganará quien resulte líder en esta carrera
  5. El 7% de la población de Babilafuente (Salamanca), en riesgo de desahucio: ¿quién protege a quien cumple?
  6. Claves del asesinato a la estudiante española de intercambio en México: por qué se investiga como feminicidio y las posibles hipótesis