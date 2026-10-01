La entrevista completa de Marc Giró a Los Javis, en exclusiva en Cara al Show: "Quién me iba a decir que iba a comer testículos frente a mi ex"

Javier Calvo y Javier Ambrossi hablan sobre el significado de 'La bola negra' en Cara al Show y se confiesan con Marc Giró sobre su ruptura sentimental entre risas, juegos y testículos de cabrito.

Los Javis se sientan frente a Marc Giró en Cara al Show y la conversación tarda poco en demostrar que va a ser una de las más divertidas de la historia. Hay una película recién premiada en Cannes, un divorcio, Madonna, Lorca, abdominales, perros, entrenadores personales y, al final, unos testículos de cabrito. Todo cabe en la misma mesa. Incluso un beso.

Javier Calvo y Javier Ambrossi acaban de vivir una de esas semanas que parecen escritas por un guionista con exceso de entusiasmo. 'La bola negra' ha recibido una ovación de 20 minutos en Cannes y ha arrasado también en los premios de San Sebastián y Toronto. Además, también está llamada a hacer historia en los Oscar. Y por si fuera poco, después llega Cara al Show, donde Marc Giró los recibe con la naturalidad de quien sabe que, si deja hablar a Los Javis, la entrevista se escribe sola.

De Cannes al 'walk of shame' en la playa de la Concha

La conversación arranca con la resaca de San Sebastián. Calvo recuerda la celebración por el premio de 'La bola negra' y, de paso, recupera el espíritu de Paquita Salas con un "Buenas noches. Buenos días". La fiesta se alargó lo suficiente como para que la playa de la Concha terminara siendo testigo de su particular "walk of shame". Ambrossi, por su parte, asegura que no tiene ganas de fiesta. Cree que son los 40, pero Marc le saca de su error. A los 42, te vuelven las ganas de todo.

Ambrossi, por su parte, desvela qué hizo después de ganar en Cannes y recibir el trofeo de Chopard. La respuesta tiene el sello de Los Javis: entre el glamour internacional y el "chupar". Porque una cosa es recoger un premio en Cannes y otra muy distinta saber comportarse cuando ya no hay cámaras.

La conversación se detiene también en Madonna. Los Javis reconocen que han llegado a atravesar un "momento difícil" con ella: "Pero ahora hemos retomado el contacto". Calvo añade una información que parece salida de una comedia de situación: "Tengo un WhatsApp de Madonna del otro día". Belén Esteban también los ha llamado y no saben por cuál de las dos cosas están más emocionados.

'La bola negra': una película para salir distinto del cine

Más allá de la anécdota, la entrevista se pone seria cuando aparece 'La bola negra'. Calvo explica qué buscan con la película: "Es una peli emocionante, de las que vas al cine a sentir cosas, a salir diferente". Giró coincide y define la cinta como "muy necesaria en el momento actual".

El filme se convierte entonces en el centro de una conversación sobre memoria, homosexualidad y rechazo. Calvo explica cómo se oculta durante décadas la homosexualidad de Lorca y recuerda que, cuando se publicaron los 'Sonetos del amor oscuro' en los 80, "quitaron la palabra 'oscuro'".

Ambrossi va un paso más allá al responder a quienes sostienen que Lorca no es asesinado por ser homosexual: "Fue por ser una persona libre, eso era lo que jodía".

Y ahí aparece el corazón de 'La bola negra'. "Mira, que nos acechan todavía", nos recuerda el propio Lorca al final de la película. Ambrossi explica que 'la bola negra' es el rechazo, el sentir que no vales, que eres un ciudadano de segunda". No habla solo de la película: habla de una sensación que no se va.

Por eso cuenta también por qué no cruza las piernas y por qué siente miedo cuando escucha a niños jugar con una pelota. "Es 'La bola negra' y la compartimos muchos de la comunidad LGTBIQ+". "Te han rechazado tanto que no se te quita. Yo tengo 42 años y no se me ha ido", lamenta.

Los créditos, el divorcio y Pacharán

Después llega uno de esos juegos que solo tiene sentido si lo juegan en Cara al Show. Marc Giró les enfrenta a sus propios carteles y les pregunta quién aparece primero en los créditos de sus producciones. "Nos vamos turnando", confiesan. Giró saca los carteles y comprueba si la memoria les juega una mala pasada.

Pero la conversación vuelve inevitablemente a la separación. Porque sí: Javier Calvo y Javier Ambrossi ya no son pareja, pero siguen trabajando juntos, se siguen viendo y, sobre todo, siguen queriéndose.

Antes de llegar a esa conversación, sin embargo, aparece Pacharán. El perro que adopta Ambrossi después de la ruptura acaba también en la vida de Calvo. El animal apareció durante el rodaje y Calvo se enamoró de él. Estaba "flojo" después de la separación y Pacharán terminó ejerciendo, en cierto modo, de terapeuta de cuatro patas.

Al final también lo adoptó Ambrossi. "Por muy separados que estemos, yo también lo adopto".

Ambrossi cuenta que antes tenían dos perritas, Susi y Meli, y que, cuando se separaron, Susi murió. La custodia de los perros se suma así a la larga lista de asuntos que una pareja puede tener que reorganizar cuando se rompe: casa, vida, trabajo, afectos y hasta entrenadores personales.

Porque si algo queda claro en esta entrevista es que 'divorciarse' de un socio creativo no significa necesariamente dejar de formar parte de la vida del otro.

"Es divorciarnos y se pone así (de bueno)"

La risa sigue siendo la gran protagonista de la noche. Marc Giró saca a relucir los abdominales de Javier Calvo y Ambrossi se indigna. "Es divorciarnos y se pone así, quiero que alguien me pida disculpas", dice entre risas. "Los últimos cinco años yo eso no lo he tenido en casa", añade.

Giró, fiel a su misión de llevar cualquier conversación hasta un territorio inesperado, descubre además que Calvo se ducha mientras le hacen videollamadas las amigas de su grupo de WhatsApp. "¿Me puedes meter en ese grupo?", implora el presentador.

De Malú a Nicole Kidman

En el tramo de juegos aparece también el 'MaskSkincare', que permite a Ambrossi recordar a algunos de sus compañeros de viaje: Malú, Mónica Naranjo o Alaska. "El maricón de la infancia que yo era está feliz", reconoce.

Y es una frase que resume bien el recorrido de Los Javis: de aquel niño que observa el mundo desde un lugar distinto a convertirse en uno de los nombres más reconocibles de la cultura popular española.

Giró también pone a los directores en un pequeño aprieto cuando pregunta si han hablado con Nicole Kidman. La respuesta, entre risas y cautela, es: "No se puede..." Hay cosas que ni siquiera una entrevista de Marc Giró consigue sacar.

Separarse y seguir queriéndose

Uno de los momentos más curiosos de la conversación llega cuando Giró reconoce que la manera en la que Los Javis gestionan la ruptura le hace replantearse incluso su propia situación sentimental: "Oyéndoos me dan ganas de separarme".

Calvo explica entonces cómo viven ahora su relación: "Nos vemos todos los días y nos queremos muchísimo, pero llega un punto en el que hay que saber ver las cosas". Ambrossi lo expresa de otra manera: "Lo hemos hecho tan bien... el único cambio es que hemos sido honestos con la realidad".

No hay dramatismo de culebrón ni guerra de ex. Hay dos personas que siguen compartiendo trabajo, proyectos, amigos, perros y una cantidad considerable de cariño, aunque hayan dejado de ser pareja.

Marc Giró, naturalmente, no puede dejar pasar la oportunidad de convertirlo en consejo matrimonial: "Les recomiendo que se divorcien, porque les van a salir películas cojonudas como 'La bola negra'".

Y entonces aparecen los testículos

La última parte de la entrevista abandona cualquier pretensión de solemnidad. Llega 'Pizza hot' y con ella una pregunta fundamental: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Los Javis en Cara al Show para no desvelar sus secretos más oscuros? La respuesta incluye testículos de cabrito. "¿No somos maricones? ¡Pues que se note!", proclama Marc Giró antes de lanzarse con ellos a una prueba gastronómica que deja a los tres comensales en una situación difícil de olvidar.

Calvo, en algún momento del festín, llega a una conclusión bastante clara: "Teníamos que haber ido a donde Ferreras".

También hay espacio para las confesiones económicas. Giró cuenta a Ambrossi que cobraba más en RTVE que en laSexta. Y, como si la comida no fuese ya suficientemente surrealista, Marc le suelta a Ambrossi para librarle de probar otras 'delicias' culinarias que harían vomitar a cualquiera una auténtica bomba: "No me importa que digas que he sido tu mejor amante".

La entrevista termina exactamente como merece una conversación entre Marc Giró y Los Javis: entre bromas, comida, afecto y una cierta sensación de que todo puede suceder en cualquier momento. "Os vais cenados y casi follados", sentencia Giró.

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