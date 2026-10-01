Javier Ambrossi, al ver los nuevos abdominales de Javier Calvo: "Es divorciarnos y se pone así, quiero que alguien me pida disculpas"

Marc Giró pone sobre la mesa una fotografía de Javier Calvo un tanto sugerente en la que luce sus musculados abdominales. Javier Ambrossi, entre risas, asegura que antes de la separación, él nunca tuvo "eso en casa".

Su separación coincidió con el rodaje de su obra maestra hasta la fecha, 'La bola negra', y a pesar de estar separados tuvieron que seguir trabajando e incluso llegaron a adoptar un perro juntos. Casi lo único que dejaron de compartir Los Javis tras su ruptura fue el entrenador personal, que se lo quedó Javier Calvo... y a juzgar por las imágenes que muestra Marc Giró a Cara al Show, le ha ido muy bien con él.

El presentador del programa de laSexta pone una foto en la que Calvo luce unos abdominales de infarto y Javier Ambrossi no puede evitar hacer la broma: "Quiero decir una cosa muy importante: es divorciarnos y se pone así. Yo quiero que alguien me pida disculpas".

El plató al completo aplaude su ocurrencia. "Los últimos cinco años yo no he tenido eso en casa", insiste. Calvo cuenta el origen de esta imagen, que es una captura de pantalla de una videollamada que hizo con Yenesi (una de las actrices de la película), y que justo lo pilló saliendo de la ducha.

"En casa hay mucha videollamada", asegura tras contar lo insistente que es Carlos González (protagonista de 'La bola negra'). "Me pillan como me pillan", se justifica. "En el grupo que tengo de mis amigas, donde están Ana Rujas, Clara Sans, Yenesi, Carlos González... todas, me llaman y a veces me ducho mientras hablamos", confiesa.

La reacción de Marc Giró no se hace esperar: "¿En serio? ¿Me puedes meter en ese grupo?".

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