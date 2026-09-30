Los Javis se pronuncian sobre la polémica que ha acompañado a 'La bola negra': "Dijeron que a Lorca nunca se le negó su orientación sexual"

"Hubo gente que dijo que era una barbaridad y que a Lorca nunca se le había negado su orientación sexual e identidad afectiva, pero la prueba más clara de ello es que cuando se publicaron en los años 80 los 'Sonetos del amor oscuro', de contenido claramente gay, quitaron la palabra 'oscuro' para eliminar toda connotación homosexual", explica Calvo en Cara al Show.

'La bola negra' no es un biopic de Federico García Lorca, ni pretende serlo en ningún momento. La película toma como punto de partida las páginas inacabadas de una obra homónima del poeta y dramaturgo, pero construye a partir de ellas un relato propio. Tal y como destaca Marc Giró en Cara al Show y han señalado Los Javis en numerosas ocasiones, uno de los ejes de la película es la reivindicación de una dimensión de Lorca que, a su juicio, se ha minimizado a la hora de estudiar su figura y su obra: su identidad sexual. "Lorca era homosexual, marica, gay y sarasa", deja claro el presentador.

"Así lo contamos nosotros desde el primer momento y hubo gente que dijo que era una barbaridad y que a Lorca nunca se le había negado su orientación sexual e identidad afectiva", comenta Javier Calvo. "Pero la prueba más clara de ello es que cuando se publicaron en los años 80 los 'Sonetos del amor oscuro', de contenido claramente gay, quitaron la palabra 'oscuro' para eliminar toda connotación homosexual", explica.

La relación entre la identidad de Lorca y las circunstancias de su asesinato también ocupa un lugar destacado en el discurso de los cineastas. El presentador recalca que los historiadores coinciden en señalar que una de las razones por las que el fascismo asesinó a Lorca fue el hecho de que era homosexual, algo que muchos han puesto en duda, sobre todo en estos últimos tiempos. "Los historiadores explican la cantidad de motivos que sumaron para esto, pero me he dado cuenta de que intentar buscarle una razón es como darle sentido a su asesinato. Más allá de que hubo causas que llevaron a eso, la razón no es otra que la intolerancia de los asesinos", señala Javier Ambrossi. "Y además, se enorgullecieron de ello tras hacerlo y eso es muy doloroso", añade Calvo.

Ambrossi insiste en que no se trata de reducir el asesinato de Lorca a una única causa, sino de entenderlo dentro de un contexto más amplio. "Cualquiera que se haya dedicado a estudiar la vida de Federico explica que fueron un cúmulo de causas sociales, entre las que se incluye su identidad. Al fin y al cabo, fue por ser una persona libre, que es lo que jodía", comenta Ambrossi. Para él, este debate es una excusa para "no acabar reconociendo algo que duele mucho, que es que se asesinó al poeta más importante de nuestra literatura".

Uno de los versos de 'Sonetos del amor oscuro' sirve como colofón para la película de Los Javis: "Mira que nos acechan todavía". Una frase que, para Giró, conecta directamente la historia de Lorca con nuestros tiempos. "Es algo que está presente en la actualidad. No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir peleando por los derechos humanos", reflexiona el presentador.

Calvo explica que esa conexión con el presente era precisamente una de las razones para incluir el verso en la película: "Queríamos incluir esto porque hemos conquistado libertades y vivimos mucho mejor y podemos (los que somos privilegiados) existir, vivir y ser, pero el odio es una sombra que siempre acecha. No hay que dar por hecho ni acomodarnos en esa libertad, porque hay gente que no quiere que la tengamos", responde.

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