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Decreto de vivienda en directo | Sin acuerdo aún para sacar adelante el decreto de vivienda a poco más de una hora del Consejo de Ministros
Las negociaciones han continuado durante toda la noche. El PSOE ha enviado un nuevo borrador a Sumar, pero todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo. El Consejo de Ministros está programado para las 9:30h de la mañana.
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Para ERC, el decreto es insuficiente: esto es todo lo que falta al 'decreto Maricarmen'
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Gobierno y Sumar siguen "hablando" en busca de acuerdo para el decreto de vivienda
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¿Qué medidas pide el Sindicato de Inquilinas para el 'decreto Maricarmen'?
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🔴A menos de hora y media del Consejo de Ministros, sigue sin haber acuerdo para sacar el decreto de vivienda adelante
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👉Rosa León: "Las Maricarmen de toda España son las que cambian la historia de un país"
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Irene Montero: Sin el apoyo de todos, el decreto de vivienda "nacerá muerto"
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Podemos exige "medidas estructurales" ante una propuesta de decreto de vivienda "que no hay por dónde cogerla"
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Así entregó Amaia el 'decreto Maricarmen' a Pedro Sánchez en un acto en Barcelona
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Sánchez pide un "último esfuerzo" a los grupos y convalidar el decreto de vivienda en el Congreso
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Los principales escollos del 'decreto vivienda' entre el PSOE y Sumar
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Expectación por el 'decreto Maricarmen', el acuerdo para regular la vivienda en España
Para ERC, el decreto es insuficiente: esto es todo lo que falta al 'decreto Maricarmen'
Para ERC, el decreto de vivienda aún es insuficiente. Según han señalado fuentes de Esquerra a laSexta, faltan cosas muy de mínimos en el que se ha popularizado como 'decreto Maricarmen', como la aplicación de los índices de contención de rentas a los alquileres de habitaciones o la limitación del encadenamiento de contratos de temporada. Para ERC también es necesario que el acuerdo incluya la suspensión de desahucios para todas las personas vulnerables, que el IVA de las viviendas de uso turístico aumente al 21% y la prohibición efectiva y con garantía de la compra de viviendas por parte de los fondos buitre.
Gobierno y Sumar siguen "hablando" en busca de acuerdo para el decreto de vivienda
Y las negociaciones no cesan. Falta poco más de una hora para que arranque el Consejo de Ministros, programado a las 9:30h de la mañana en el Congreso de los Diputados, y desde el PSOE señalan que "siguen hablando" con Sumar, con quien durante la madrugada ha intercambiado borradores que no han satisfecho las exigencias de las partes.
¿Qué medidas pide el Sindicato de Inquilinas para el 'decreto Maricarmen'?
Entre las medidas que pide el Sindicato de Inquilinas de Madrid se incluyen contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. Tras el desahucio de Maricarmen, que hoy recibirá la información del acuerdo con Urbagestión que le permite regresar a la que ha sido su casa desde 1995, las protestas se han expandido por todo el país, con importantes manifestaciones en grandes ciudades y acampadas en puntos clave, como la histórica Puerta del Sol de Madrid.
🔴A menos de hora y media del Consejo de Ministros, sigue sin haber acuerdo para sacar el decreto de vivienda adelante
Las negociaciones para sacar adelante el decreto de vivienda han continuado toda la noche, después de que Sumar enviara una propuesta al PSOE con un nuevo borrador del Real Decreto Ley que contempla, entre otras cosas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, que actualmente constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler; la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas y, por último, reforzar la protección frente a los desahucios. Sin embargo, a esta hora de la mañana, a menos de hora y media de que comience el Consejo de Ministros, todavía no hay acuerdo.
👉Rosa León: "Las Maricarmen de toda España son las que cambian la historia de un país"
Rosa León "no pensaba volver a cantar". Lo reconoce en una charla con EFE tras más de 20 años sin un disco nuevo ni de ganas de subirse a un escenario, una decisión que se dispone a revocar este martes acompañada por amigos como Joan Manuel Serrat en una jornada que podría ser histórica por más motivos.
"Maricarmen y sus 87 años han despertado la conciencia de mucha gente, porque son las Maricarmen de toda España las que de alguna manera hacen cambiar la historia de un país al llegar al corazón de la gente", reflexiona esta cantante y productora ante un esperado decreto sobre vivienda que podría llegar hoy al Consejo de Ministros tras el mediático desahucio de esta anciana.
Irene Montero: Sin el apoyo de todos, el decreto de vivienda "nacerá muerto"
Irene Montero ha avisado de que si no se garantizan todo los apoyos, el decreto "nacerá muerto" y ha criticado que se hable de la falta de mayorías parlamentarias "cuando se trata de frenar avances sociales".
A su vez, ha cargado contra el PSOE por "prorrogar el problema" y adjudicar la responsabilidad a "los partidos que no se ponen de acuerdo". En este punto ha retado al Gobierno a proponer un real decreto con medidas estructurales para ver "quién se lo tumba en el Congreso".
Para la dirigente de Podemos, el borrador es además una "falta de respeto" para quienes se están manifestando en las calles, ya que se trata del mismo decreto que el Gobierno propuso en el mes de julio, pero "quitando la ley del suelo". "Es algo que ya antes del desahucio de Maricarmen sabían que no podían sacar porque no contaban con votos suficientes", ha apuntado.
Podemos exige "medidas estructurales" ante una propuesta de decreto de vivienda "que no hay por dónde cogerla"
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cuestionado el borrador del decreto de vivienda del Gobierno al considerar que se trata de una propuesta negociada con Junts y PNV que "no hay por dónde cogerla", y ha exigido "medidas estructurales".
"Hay que bajar los precios, expropiar a los fondos buitre, prohibir la venta para especular, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional", ha defendido en una entrevista en 'Hora 25', de Cadena Ser. Montero también ha mostrado su descontento con el Gobierno por negociar primero con Junts y el PNV, ya que cree que "es hacerle un trágala a la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda".
"Tienen que entender que no funcionan así las cosas, al menos no siempre, y que esta vez se acabó el tema, que esta vez el trágala se lo tienen que hacer a Junts, al PNV, a los rentistas y a los especuladores", ha espetado Montero.
Así entregó Amaia el 'decreto Maricarmen' a Pedro Sánchez en un acto en Barcelona
Amaia y Pedro Sánchez, en Barcelona. Allí, los dos han coincidido en un acto, en la entrega de los Premios Vanguardia. De hecho, Pedro Sánchez tomó la palabra para confirmar que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar "la emergencia habitacional que sufren tantas personas en nuestro país". Después llegó el momento de la entrega de premios. Uno de ellos, el de 'Revelación/Talento Joven' era para Amaia y el encargado de dárselo no era otro que Sánchez. Ha sido entonces cuando la artista ha subido al escenario con un cartel en el que se podía leer a la perfección: "Decreto Maricarmen".
Sánchez pide un "último esfuerzo" a los grupos y convalidar el decreto de vivienda en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer que llevará hoy al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.
Lo ha dicho en la clausura de los IV Premios Vanguardia 2026 en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, en la que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado el alcance de estas medidas.
Ha pedido altura de miras y sentido de Estado a las fuerzas parlamentarias y ha añadido que "detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea".
Los principales escollos del 'decreto vivienda' entre el PSOE y Sumar
Así, a pocas horas del Consejo de Ministros, ha continuado las conversaciones. Según ha podido saber laSexta, los principales escollos entre el PSOE y Sumar son: la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos de alquiler. No obstante, fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que el real decreto "no será ni cobarde, ni tibio".
El desahucio de Maricarmen se ha transformado en indignación en las calles, y esa indignación se ha traducido en presión para que los políticos solucionen el drama de la vivienda. La acampada de la Puerta del Sol de momento no pone en duda las instituciones. Se limita a exigirles que tomen decisiones para que dormir bajo techo deje de ser un lujo.
Son momentos críticos para el Gobierno de Sánchez. La parte socialista tiene que negociar a nueve bandas y poner de acuerdo desde la derecha de Junts a la izquierda de Sumar y crear un texto que encaje a todas las partes.
En los últimos días se han dado conversaciones cruzadas, por supuesto, con Sumar, y también con Esquerra, Bildu, PNV, Compromís, Coalición Canaria o el BNG. Un debate contrarreloj y en el que cada partido tiene prioridades y líneas rojas muy diferentes, que dan poco margen real de negociación.
→ Un decreto de vivienda "ni tibio ni cobarde": las cesiones del PSOE a Sumar alejan a Junts del acuerdo
Expectación por el 'decreto Maricarmen', el acuerdo para regular la vivienda en España
En la madrileña plaza de la Puerta del Sol esta madrugada del martes alrededor de un millar de manifestantes, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, siguen acampados por tercera noche consecutiva entre la alegría por el acuerdo al que ha llegado la representación de Maricarmen para que vuelva a su casa y la expectación por el real decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros.
La lluvia, que durante buena parte del día ha obligado a refugiarse bajo distintas carpas, ha dado una tregua a última hora de la tarde y ha permitido a los manifestantes seguir con sus reivindicaciones en contra de las políticas de vivienda, al son de bailes regionales como las jotas o las sevillanas.
Además, el cese de la lluvia ha hecho que más personas se hayan unido a la acampada, lo que ha elevado el número de asistentes a cerca de mil. La decisión que tome el Consejo de Ministros este martes también ha sobrevolado la concentración aunque entre los manifestantes no hay grandes esperanzas de que suponga cambios sustanciales.
"No esperamos gran cosa. Sabemos que de alguna forma, lo que salga de ahí no va a servir a los verdaderos intereses de la clase trabajadora", ha expresado David Muller, representante del Sindicato de Vivienda de Tetuán.
No obstante, pase lo que pase este martes, Hannah ha confirmado que las movilizaciones y la acampada "van a continuar" y su propio sindicato va a seguir "presionando".