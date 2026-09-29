Decreto de vivienda en directo | Sin acuerdo aún para sacar adelante el decreto de vivienda a poco más de una hora del Consejo de Ministros

Para ERC, el decreto es insuficiente: esto es todo lo que falta al 'decreto Maricarmen' Para ERC, el decreto de vivienda aún es insuficiente. Según han señalado fuentes de Esquerra a laSexta, faltan cosas muy de mínimos en el que se ha popularizado como 'decreto Maricarmen', como la aplicación de los índices de contención de rentas a los alquileres de habitaciones o la limitación del encadenamiento de contratos de temporada. Para ERC también es necesario que el acuerdo incluya la suspensión de desahucios para todas las personas vulnerables, que el IVA de las viviendas de uso turístico aumente al 21% y la prohibición efectiva y con garantía de la compra de viviendas por parte de los fondos buitre. María Llapart Compartir en X

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Gobierno y Sumar siguen "hablando" en busca de acuerdo para el decreto de vivienda Y las negociaciones no cesan. Falta poco más de una hora para que arranque el Consejo de Ministros, programado a las 9:30h de la mañana en el Congreso de los Diputados, y desde el PSOE señalan que "siguen hablando" con Sumar, con quien durante la madrugada ha intercambiado borradores que no han satisfecho las exigencias de las partes. Esther Redondo Compartir en X

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🔴A menos de hora y media del Consejo de Ministros, sigue sin haber acuerdo para sacar el decreto de vivienda adelante Las negociaciones para sacar adelante el decreto de vivienda han continuado toda la noche, después de que Sumar enviara una propuesta al PSOE con un nuevo borrador del Real Decreto Ley que contempla, entre otras cosas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, que actualmente constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler; la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas y, por último, reforzar la protección frente a los desahucios. Sin embargo, a esta hora de la mañana, a menos de hora y media de que comience el Consejo de Ministros, todavía no hay acuerdo. Irene Rupérez Compartir en X

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👉Rosa León: "Las Maricarmen de toda España son las que cambian la historia de un país" Rosa León "no pensaba volver a cantar". Lo reconoce en una charla con EFE tras más de 20 años sin un disco nuevo ni de ganas de subirse a un escenario, una decisión que se dispone a revocar este martes acompañada por amigos como Joan Manuel Serrat en una jornada que podría ser histórica por más motivos. "Maricarmen y sus 87 años han despertado la conciencia de mucha gente, porque son las Maricarmen de toda España las que de alguna manera hacen cambiar la historia de un país al llegar al corazón de la gente", reflexiona esta cantante y productora ante un esperado decreto sobre vivienda que podría llegar hoy al Consejo de Ministros tras el mediático desahucio de esta anciana. EFE Compartir en X

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Irene Montero: Sin el apoyo de todos, el decreto de vivienda "nacerá muerto" Irene Montero ha avisado de que si no se garantizan todo los apoyos, el decreto "nacerá muerto" y ha criticado que se hable de la falta de mayorías parlamentarias "cuando se trata de frenar avances sociales". A su vez, ha cargado contra el PSOE por "prorrogar el problema" y adjudicar la responsabilidad a "los partidos que no se ponen de acuerdo". En este punto ha retado al Gobierno a proponer un real decreto con medidas estructurales para ver "quién se lo tumba en el Congreso". Para la dirigente de Podemos, el borrador es además una "falta de respeto" para quienes se están manifestando en las calles, ya que se trata del mismo decreto que el Gobierno propuso en el mes de julio, pero "quitando la ley del suelo". "Es algo que ya antes del desahucio de Maricarmen sabían que no podían sacar porque no contaban con votos suficientes", ha apuntado. Compartir en X

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Podemos exige "medidas estructurales" ante una propuesta de decreto de vivienda "que no hay por dónde cogerla" La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cuestionado el borrador del decreto de vivienda del Gobierno al considerar que se trata de una propuesta negociada con Junts y PNV que "no hay por dónde cogerla", y ha exigido "medidas estructurales". "Hay que bajar los precios, expropiar a los fondos buitre, prohibir la venta para especular, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional", ha defendido en una entrevista en 'Hora 25', de Cadena Ser. Montero también ha mostrado su descontento con el Gobierno por negociar primero con Junts y el PNV, ya que cree que "es hacerle un trágala a la mayoría social que quiere que se acabe el negocio de la vivienda". "Tienen que entender que no funcionan así las cosas, al menos no siempre, y que esta vez se acabó el tema, que esta vez el trágala se lo tienen que hacer a Junts, al PNV, a los rentistas y a los especuladores", ha espetado Montero. Compartir en X

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Sánchez pide un "último esfuerzo" a los grupos y convalidar el decreto de vivienda en el Congreso El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer que llevará hoy al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso. Lo ha dicho en la clausura de los IV Premios Vanguardia 2026 en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, en la que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. "Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado el alcance de estas medidas. Ha pedido altura de miras y sentido de Estado a las fuerzas parlamentarias y ha añadido que "detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea". Compartir en X

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