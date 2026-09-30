Vivas asegura ante la jueza Tardón que antes de la entrada masiva de migrantes llamó diez veces a Sánchez pero solo consiguió hablar tres veces con Moncloa

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, donde declara como testigo ante la jueza María Tardón

Los detalles Según fuentes presentes en la declaración, Vivas ha hecho una cronología desde el 25 de julio y ha ratificado que Sánchez no se puso al teléfono hasta el día 30, cuando entraron miles de migrantes a Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su frustración ante la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno central tras intentar comunicarse diez veces con Pedro Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes a la ciudad. Vivas pidió declarar la emergencia, establecer un mando único y reforzar efectivos, pero considera que las acciones tomadas fueron insuficientes. Tras declarar como testigo ante la Audiencia Nacional, Vivas se mostró satisfecho con la actitud de la jueza y la Fiscalía, destacando la importancia de esclarecer lo sucedido, calificándolo como un grave asunto de seguridad nacional. Ceuta participa como acusación particular en el proceso judicial abierto por presuntos delitos relacionados con la integridad territorial de España y otros cargos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha asegurado que en los días previos a la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta, hubo diez intentos de comunicación con Pedro Sánchez, de los cuales tres dieron resultado. Pero ha insistido en que no se plasmó en ninguna medida concreta: ellos pedían declaración de la emergencia, mando único y refuerzo de efectivos. Vivas ha dicho que, si este último se produjo, no fue suficiente.

Así lo ha asegurado Vivas ante la Audiencia Nacional, donde estaba citado para declarar como testigo ante la jueza María Tardón, quien investiga la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma de finales de julio.

Según fuentes presentes en la declaración, Vivas ha hecho una cronología desde el 25 de julio y ha ratificado que Sánchez no se puso al teléfono hasta el día 30, cuando entraron miles de migrantes a Ceuta. Durante esa llamada, según ha dicho Vivas, el presidente ceutí trasladó a Sánchez que tenía que ir a Ceuta para que los ciudadanos sintieran la presencia del Estado. Además, ha asegurado que llamó diez veces a Sánchez pero solo consiguió hablar tres veces con Moncloa.

Desde el Ejecutivo, según ha declarado Vivas, le dijeron que no insistiera. En esta ocasión, el presidente de la ciudad autónoma no ha dicho que le llamaron "pesado", algo que sí aseguró hace unas semanas pero que más tarde matizó.

Durante su declaración, Vivas ha aportado comunicados de prensa de Ceuta y transcripciones de la Junta de Portavoces y de sus ruedas de prensa y ha asegurado que "la comunicación fue unidireccional": Ceuta pedía y trasladaba la situación y no había respuesta.

El presidente ceutí también ha declarado que pidió el cierre de la frontera y no le hicieron caso. Además, ha apuntado que Marruecos es una "amenaza directa para España" y que no tienen comunicación directa con alguien que es una amenaza.

"He procurado ser honesto"

A su salida de la Audiencia Nacional, Juan Jesús Vivas ha asegurado ante los medios de comunicación que sale contento por la actitud de la juez y la Fiscalía para esclarecer la verdad.

"Me voy satisfecho porque me he podido explicar y porque he visto implicación para esclarecer lo ocurrido. Esto me parece importante. Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo es el asunto más grave desde el punto de vista de seguridad nacional en los últimos 50 años", ha señalado Vivas, quien ha insistido en que no puede contar "por las diligencias" lo que he entregado a la señoría y Ministerio fiscal.

Vivas ha indicado que durante su comparecencia como testigo no ha dicho nada que no se conozca. "Hemos sido transparentes desde el primer día. Todo lo que he contado se corresponde a lo que ya conocen. No ha habido nada nuevo. He procurado ser honesto", ha comentado.

Así, ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas que, ha considerado, "han sido formuladas con la intención de esclarecer los hechos y conocer la verdad". "Eso es lo importante. Podemos confiar en la Justicia", ha añadido.

Vivas es el primer testigo en declarar en la causa penal que abrió la magistrada María Tardón a principios de septiembre, al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento, que Tardón abrió a raíz de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa por unos hechos donde ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

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