La ultraderecha prohíbe colocar en un pueblo alemán más 'stolpersteine', los adoquines conmemorativos de las víctimas del nazismo

Los detalles La moción de la extrema derecha en la localidad de Heidenau ha salido adelante con los votos de los concejales de la CDU, provocando el rechazo de los promotores de ese proyecto.

En la ciudad de Heidenau, representantes de Alternativa para Alemania (AfD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU) han prohibido la colocación de nuevas "piedras de la memoria", generando rechazo entre los promotores del proyecto Stolpersteine. Estas piedras conmemoran a las víctimas del Tercer Reich. Katja Demnig, de la fundación encargada del proyecto, critica la decisión, señalando que no refleja la opinión general en Alemania. La votación, que contó con apoyo de la Iniciativa Ciudadana del Alto Elba, ha sido vista como una "ruptura de confianza" por la cooperación entre CDU y AfD. La medida ha generado división dentro de la CDU en Sajonia, mientras que el Gobierno federal no ha comentado oficialmente.

Representantes locales del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) y de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, han prohibido en la ciudad oriental de Heidenau la colocación de nuevas "piedras de la memoria", una cooperación política que ha causado el rechazo de los promotores de ese proyecto.

"Nos cuesta entender cómo pudo pasar eso", ha dicho a EFE Katja Demnig, responsable de la Fundación que gestiona el proyecto Stolpersteine o "piedras de la memoria".

El nombre de la institución alude a los pequeños bloques de hormigón sobre los que se moldea una placa de metal colocados frente a los edificios donde vivieron las víctimas de la persecución del Tercer Reich en Alemania, que dejó seis millones de judíos muertos.

En la placa, de un característico color dorado, están grabados los nombres de las víctimas. "Puedo entender que las piedras no gusten a todo el mundo, pero en la moción se dice textualmente que la mayoría de los ayuntamientos de Alemania esas piedras se ven con ojos críticos y eso no es cierto", ha añadido Demnig al aludir a la decisión tomada por los concejales de Heidenau.

El jueves, según informó el diario Bild, fue aprobada con éxito la petición de los concejales de AfD y CDU, en la que también contribuyeron los representantes de la local Iniciativa Ciudadana del Alto Elba para que haya más Democracia (BOD, por sus siglas alemanas), por lo que se aprobó la prohibición de la colocación de nuevas piedras.

"En el futuro se rechazará la colocación de las denominadas 'piedras de la memoria' en la vía pública y en las aceras", se lee en la moción, según Bild, que ha informado de que la votación se produjo el jueves y en la que se registraron 13 votos a favor de la prohibición, mientras que seis concejales votaron en contra y uno se abstuvo.

Una "ruptura de confianza" de Merz

Según Demnig, el resultado de esa votación constituye una "ruptura de confianza" de la CDU hacia sus votantes, dado que el partido del canciller Friedrich Merz rechaza oficialmente toda cooperación con AfD, al igual que el resto de partidos representados en el Parlamento alemán.

"Dado que Friedrich Merz afirma con frecuencia que se está levantando un cordón sanitario frente a AfD que no se va a romper, esto supone, naturalmente, una ruptura de la confianza de todos los votantes de la CDU", ha manifestado en alusión a la cooperación entre democristianos y ultraderechistas contra las piedras de la memoria.

La iniciativa aprobada establece la preferencia para que los actos por la memoria de las víctimas tengan lugar en un cementerio de Heidenau, algo que ha rechazado también Demnig.

"Que ahora se vuelva a desterrar sus nombres fuera del centro de la ciudad, y se lleven al cementerio y se les deje allí, con la intención de crear allí memoria histórica, eso es una auténtica locura", ha denunciado al aludir a la suerte de los nombres de la víctimas.

División en la CDU de Sajonia

En Sajonia, estado federado oriental donde se encuentra Heidenau, la CDU ha dado muestras de división ante la medida de los concejales de esa población de unos 17.000 habitantes.

Si bien el presidente regional, el democristiano Michael Kretschmer, ha dicho que los municipios tienen la libertad de honrar a las víctimas del nacionalsocialismo como lo crean oportuno, el secretario general del partido en la región, Tom Unger, ha apoyado la iniciativa de la Fundación de Demnig, ha informado el diario local Sächsische Zeitung.

En Berlín, el Gobierno federal, compuesto por la CDU y los socialdemócratas, no quiso valorar la decisión de Heidenau. El portavoz gubernamental, Steffen Meyer, reconoció en una rueda de prensa ordinaria en la capital germana haber tenido noticias este viernes por los medios de comunicación, y subrayó que "el recuerdo, en particular de las víctimas del Holocausto, es para nosotros un tema muy importante".

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