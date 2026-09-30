El primer ministro británico, Andy Burnham, no descarta estudiar un futuro reingreso de Reino Unido en la UE

¿Qué ha dicho? El primer ministro ha confesado que tiene claro que el Brexit ha causado "más daño que beneficio", destacando que ahora la pregunta es qué debe hacer Reino Unido al respecto.

El primer ministro Andy Burnham ha sugerido que Gran Bretaña debería reconsiderar su relación con la Unión Europea, incluyendo la posibilidad de reintegrarse al bloque. En una entrevista con la BBC, Burnham destacó que el Brexit ha causado más daño que beneficio y que el país debería evaluar distintos modelos de relación a largo plazo con Europa. Entre las opciones, menciona quedarse como están, buscar una unión aduanera, reincorporarse al mercado único o la reintegración total. Burnham, quien sucedió a Keir Starmer, ha afirmado que el país no puede permitirse otra década de incertidumbre sobre esta cuestión.

El primer ministro Andy Burnham ha declarado que Gran Bretaña debería considerar opciones para su futura relación con la Unión Europea, incluida la posibilidad de volver a integrarse en el bloque, mientras intensifica sus esfuerzos por reconstruir los vínculos con Europa.

En declaraciones a la BBC, tras afirmar en la conferencia anual del Partido Laborista que el Brexit había causado "más daño que beneficio", Burnham ha señalado que el país debería analizar distintos modelos de relación a largo plazo con Europa y decidir cuál ofrece la mejor vía a seguir.

"Podríamos quedarnos como estamos. Es sin duda una opción, si la gente considera que esa es la situación ideal", ha dicho Burnham a la cadena. "Podríamos examinar lo que ha dicho George Osborne sobre una unión aduanera. Podríamos analizar la postura de los Liberales Demócratas en su conferencia respecto al mercado único, o bien podríamos optar por la reintegración total".

Osborne, exministro de Finanzas conservador, ha defendido que Gran Bretaña debería buscar una unión aduanera con la UE, mientras que los Liberales Demócratas han abogado por que el país se reincorpore al mercado único del bloque.

Burnham ha indicado que las opciones deben evaluarse en función de "lo que sea viable" y de las ventajas e inconvenientes de cada una.

Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016, poniendo fin a más de cuatro décadas de pertenencia y desencadenando años de agitación política, con sucesivos gobiernos lidiando con las consecuencias económicas y diplomáticas de dicha votación.

Previamente, el martes, Burnham había anunciado que aprovecharía una cumbre entre el Reino Unido y la UE prevista para noviembre para exponer las opciones sobre la relación a largo plazo del país con el bloque.

Burnham, quien sucedió a Keir Starmer en el cargo en julio, ha manifestado anteriormente su deseo de que Gran Bretaña vuelva a formar parte de la Unión Europea durante su vida. Ha argumentado que el país no puede permitirse otra década de incertidumbre sobre esta cuestión. "Lo tengo muy claro y lo diré sin rodeos: el Brexit ha causado más daño que beneficio", ha afirmado. "Así que la pregunta es: ¿qué hacemos al respecto?".

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