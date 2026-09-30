Los Javis desvelan que su amistad con Madonna ha pasado por "un momento difícil": "Pero ahora hemos retomado el contacto"

Javier Calvo y Javier Ambrossi desvelan en Cara al Show que, tras el éxito sin precedentes de 'La bola negra', sus teléfonos no han dejado de sonar. Entre quienes se han puesto en contacto con ellos está Madona... y la mismísima Belén Esteban.

"De Madonna tengo un WhatsApp del otro día", suelta como si nada Javier Ambrossi cuando Marc Giró le pregunta en su entrevista (junto a Javier Calvo) en Cara al Show sobre si han recibido muchas llamadas durante estas últimas semanas, después de que 'La bola negra' se convirtiera en un auténtico fenómeno.

Pero la relación entre la reina del pop y Los Javis no es en absoluto algo novedoso. Los cineastas ya la conocieron hace mucho tiempo. "Fuimos a su casa y todo", recuerda Calvo. Sin embargo, su amistad ha tenido algunos altibajos. "Tuvimos un momento difícil", desvela Ambrossi. Pero ahora han "vuelto a retomar el contacto".

Entre sus contactos destacados mencionan a la gran Belén Esteban... y también se puso en contacto con ellos. "Quería algo, pero no se puede contar", afirma Ambrossi. "Estás más intrigado por lo que quiere ella que por lo que quiere Madonna", destaca Giró. "Desde luego", confirma él, 'belenista' hasta la muerte.

"A mí si me llama Belén Esteban mientras estoy hablando con Madonna le digo: 'Perdona, Madonna, que me está llamando Belén Esteban' y cuelgo", asegura el presentador.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.