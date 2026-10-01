Ahora

Su denuncia sobre Israel

Nacho Duato, contra el Teatro del Canal por programar una compañía de Tel Aviv: "En Madrid los tienen que suspender, si no iremos a manifestarnos"

"En octubre viene a Madrid esta compañía subvencionada por el Estado genocida de Israel a bailar tres espectáculos, mientras están matando a niños y conquistando el territorio palestino", denuncia el bailarín.

Nacho Duato, contra el Teatro del Canal por programar una compañía de Tel Aviv: "En Madrid los tienen que suspender, si no iremos a manifestarnos"

Nacho Duato ha cargado en Cara al Show contra la programación de 'Batsheva Dance Company' en Madrid, donde la compañía israelí tiene previsto actuar en el Teatro del Canal en el mes de octubre. El coreógrafo y bailarín compara la situación con lo ocurrido en París, donde, según explica, "asociaciones propalestinas y algunos partidos políticos" se pusieron en contacto con los patrocinadores de la compañía y los espectáculos fueron suspendidos.

"A mí me han cancelado cinco espectáculos, me han cancelado en el Teatro del Canal, pero en octubre viene esta compañía de Tel Aviv subvencionada por el Estado genocida de Israel a bailar tres espectáculos", critica Duato, que considera que permitir su actuación supone "blanquear el genocidio". "Mientras ellos vienen a Madrid a bailar, están matando a niños y conquistando el territorio palestino", sentencia.

Ante esta situación, Duato reclama que en Madrid se tome una decisión similar a la que se tomó en París. "En Madrid los tienen que suspender también y, si no, iremos a la puerta del teatro a manifestarnos", anuncia.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres Marc Giró en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El decreto de vivienda, en el aire pese al "optimismo" del Gobierno: Junts habla de "decepción", el PNV sigue negociando y Podemos decidirá con los sindicatos
  2. Los Sindicatos de Inquilinas anuncian caceroladas masivas este jueves y manifestaciones el sábado hacia una huelga general
  3. Vivas asegura ante la jueza Tardón que antes de la entrada masiva de migrantes llamó diez veces a Sánchez pero solo consiguió hablar tres veces con Moncloa
  4. ¿Un 11-S a las puertas de las elecciones? Incógnitas a resolver frente a la insistencia de Israel de tachar de terrorismo el apuñalamiento de un piloto
  5. Daniel Sancho pidió 100.000 euros a su madre para tener un juez 'amigo' en Tailandia y conseguir la libertad bajo fianza
  6. Marc Giró conquista a Los Javis con su reflexión sobre 'La bola negra': "Es muy necesaria en el momento actual"