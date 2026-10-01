Nacho Duato, contra el Teatro del Canal por programar una compañía de Tel Aviv: "En Madrid los tienen que suspender, si no iremos a manifestarnos"

"En octubre viene a Madrid esta compañía subvencionada por el Estado genocida de Israel a bailar tres espectáculos, mientras están matando a niños y conquistando el territorio palestino", denuncia el bailarín.

Nacho Duato ha cargado en Cara al Show contra la programación de 'Batsheva Dance Company' en Madrid, donde la compañía israelí tiene previsto actuar en el Teatro del Canal en el mes de octubre. El coreógrafo y bailarín compara la situación con lo ocurrido en París, donde, según explica, "asociaciones propalestinas y algunos partidos políticos" se pusieron en contacto con los patrocinadores de la compañía y los espectáculos fueron suspendidos.

"A mí me han cancelado cinco espectáculos, me han cancelado en el Teatro del Canal, pero en octubre viene esta compañía de Tel Aviv subvencionada por el Estado genocida de Israel a bailar tres espectáculos", critica Duato, que considera que permitir su actuación supone "blanquear el genocidio". "Mientras ellos vienen a Madrid a bailar, están matando a niños y conquistando el territorio palestino", sentencia.

Ante esta situación, Duato reclama que en Madrid se tome una decisión similar a la que se tomó en París. "En Madrid los tienen que suspender también y, si no, iremos a la puerta del teatro a manifestarnos", anuncia.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres Marc Giró en atresplayer.com

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