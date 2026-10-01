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Su relación con Miguel Bosé

Nacho Duato, sobre su relación con Miguel Bosé: "No me acuerdo de haber follado con él, ni cómo la tiene"

El bailarín recuerda entre risas su relación con el cantante, desmontando algunos episodios de la serie 'Bosé': "Me acuerdo de patinar por Nueva York, pero no recuerdo ni cómo la tiene, ¡me hizo muy poca impresión!".

Nacho Duato, sobre su relación con Miguel Bosé: "No me acuerdo de haber follado con Miguel"

Nacho Duato recuerda su relación con Miguel Bosé en Cara al Show, aunque lo hace desmontando algunos de los episodios que aparecen en la serie 'Bosé' sobre la vida del cantante, asegurando que la ficción se tomó varias licencias a la hora de contar aquella historia. "Hay un momento en la serie que dicen que mi personaje no habla inglés cuando va a viajar a Nueva York", explica. Una afirmación que niega tajantemente: "Yo sé inglés desde que tengo 15 años, viví en Londres dos años, hablaba francés y sueco. Mi primer novio fue sueco".

Sin embagro, no es el único que pone en duda del episodio. Duato también niega una de las escenas de la serie en la que aparece junto a Miguel Bosé. "Eso de que Ana Obregón nos pilló en la cama mientras subía el desayuno es mentira", afirma el coreógrafo y bailarín."No me acuerdo de haber follado con Miguel, ¡se ve que me hizo muy poca impresión!", suelta entre risas, asegura que conserva otros recuerdos de aquella etapa, pero no precisamente ese.

"Me acuerdo de patinar por Nueva York, de conciertos, de pasárnoslo bien, pero no me acuerdo ni de cómo la tiene ni nada de nada", continúa picaresco Duato, remarcando que su enfado con Miguel Bosé no se debe únicamente a la serie. Según cuenta en Cara al Show, ambos terminaron distanciándose por las declaraciones y posiciones políticas del cantante.

"Está muy facha y yo con un facha, ¡no!"

"Dejé de hablar con él porque decía que Pedro Sánchez es un dictador, que en España estamos perdidos con el wokismo, que hay más libertad hace años que ahora", relata Duato, asegurando que "no le cabe la forma que tiene de pensar". "Lo otro me cabe de sobra", bromea.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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