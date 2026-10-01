Nacho Duato carga contra Miguel Bosé por "estar muy facha": "Dejé de hablar con él porque decía que Pedro Sánchez es un dictador"

"A mí no me cabe la forma que tiene de pensar, lo otro me cabe de sobra", bromea el bailarín, que cuenta en Cara al Show por qué rompió su relación con el cantante: "Está muy facha y yo con un facha, ¡no!".

Nacho Duato y Miguel Bosé mantuvieron una relación sentimental cuando ambos eran "jóvenes y muy guapos". Sin embargo, aquella relación quedó atrás hace años y, según cuenta ahora el bailarín en Cara al Show, también terminó rompiéndose su amistad. "Dejé de hablar con Miguel cuando hicieron la serie y a mi no me pidieron ni voz ni voto", comparte el bailarín al hablar sobre la ficción, 'Bose', asegurando que "la mitad de lo que dicen es mentira". Pero el distanciamiento, reconoce, venía de antes.

Duato recuerda unas declaraciones que hizo sobre Bosé y que terminaron provocando un enfado entre ambos. "Dije la verdad, que él no estaba en España porque debía a Hacienda un millón y pico", explica el coreógrafo, que asegura que hubo más motivos que provocaron marcar distancias. "Dejé de hablar con él porque decía que Pedro Sánchez es un dictador, que en España estamos perdidos con el wokismo, que hay más libertad hace años que ahora", relata.

"Está muy facha y yo con un facha, ¡no! A mí no me cabe la forma que tiene de pensar, lo otro me cabe de sobra", bromea Duato.

Marc Giró también se pregunta qué ha ocurrido para que Bosé y otras personas hayan cambiado de posición. "Hay un ramalazo de derechas", afirma el bailarín, mientras ambors recuerdan cómo el cantante estuvo durante años vinculado a discursos relacionados con "los derechos humanos, la libertad de expresión y el cachondeo".

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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