El decreto de vivienda, en el aire pese al "optimismo" del Gobierno: Junts habla de "decepción", el PNV sigue negociando y Podemos decidirá con los sindicatos

La otra cara El PP votará en contra, ERC ha dicho que lo apoyará —aunque Rufián ha insistido en leer casa palabra del texto—, Coalición Canaria aún no ha tomado ninguna decisión.

Las medidas para abordar el problema de la vivienda generan tensiones políticas. Mientras Moncloa se muestra optimista, Junts expresa su decepción y preocupación. El PP rechaza los decretos, calificándolos de "trampa", y Pedro Sánchez defiende su postura contra intereses especulativos. A pesar del optimismo del Gobierno, no se han asegurado todos los votos necesarios, y la ministra de Vivienda pide apoyo. Junts y Esquerra mantienen posturas críticas, mientras que el PNV busca negociar. Podemos amenaza con rechazar el decreto, pero podría cambiar su posición tras reunirse con sindicatos. La votación será ajustada, con Coalición Canaria aún indecisa.

Las medidas para paliar el drama de la vivienda están en el aire. Junts asegura que ellos se sienten "decepcionados" y "preocupados" por los decretos de vivienda, mientras que en Moncloa aseguran estar "razonablemente optimistas". Los socialistas confían en la presión social para aprobar sus medidas y centra su retórica en un planteamiento (que no dice en voz alta): ¿Quién se va a atrever a quedar como el malo?

Por un lado está el PP, que ha dejado claro su 'no' a la convalidación de los decretos, que ha calificado de "trampa". "No vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. (...) El que entra a votar una trampa, es un tramposo más", ha declarado Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Pedro Sánchez ha insistido en ser "razonablemente optimista". "He escuchado al PP decir que soy traidor en esto. ¿Traidor a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses", ha expuesto el presidente.

Sin embargo, el optimismo del Gobierno choca con la realidad: que todavía no se ha asegurado todos los votos necesarios. Por eso, la ministra de Vivienda sigue pidiendo apoyo por activa y por pasiva.

La 'junta de vecinos' parlamentaria: Junts, el PNV y Podemos siguen sin confirmar su voto sobre el decreto de vivienda

"Mi petición al resto de grupos a que nos centremos en la soluciones. Confío en la responsabilidad de los grupos con los que hemos estado trabajando y negociando este texto", ha expuesto Isabel Rodríguez en el Congreso.

Junts y el PNV no confirman nada

Lo cierto es que los grupos no tienen pensado ponérselo fácil. En Junts, como ha sido habitual durante toda la legislatura, ya han lanzado su órdago y rechazan confirmar el sentido de su voto.

"La realidad es que estamos decepcionados y preocupados. Seguiremos analizando el profundidad cada página del decreto y en las próximas horas volveremos a hacer un análisis al respecto", ha expresado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

El PNV apuesta por la negociación y no por la imposición. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha sostenido que la ministra "no nos encontrará en la trinchera", sino "negociando para alcanzar acuerdos".

Este mismo miércoles, Félix Bolaños ha estado hablando un buen rato con Aitor Esteban, el presidente de los nacionalistas vascos. "Estamos siempre trabajando. Llevamos meses trabajando en esto", ha expresado el ministro.

En el caso de Esquerra, aunque Oriol Junqueras había adelantado por la mañana el 'sí' de su partido asegurando que "estamos a favor de ayudar en todo lo que podemos", Gabriel Rufián ha matizado su postura. "Me da igual a quién contradiga, yo voy leerlo hasta la última coma", ha asegurado.

Rifirrafe entre el Gobierno y Podemos

Otra de las incógnitas para el viernes es qué hará Podemos. Ione Belarra, secretaria general de la formación 'morada', ha criticado en la Cámara Baja que "lo único que están intentando hacer es trampa troceando el decreto Maricarmen".

Frente a las cámaras, amenazan con tumbarlo, asegurando que "esta vez no va a colar". No obstante, su posición podría cambiar ya que el jueves se reuirán con los sindicatos de inquilinos para tomar una decisión.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, les ha advertido que "quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político".

En esa votación a priori tan ajustada también puede ser clave la diputada de Coalición Canaria. De momento, según han confirmado a laSexta, no han tomado una decisión.

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