"¿No somos maricones? ¡Pues que se note!": Marc Giró juega con Los Javis a decir la verdad... o comerse testículos de cabrito

Uno de los juegos favoritos de la audiencia de Cara al Show regresa al programa de laSexta, esta vez con Javier Calvo y Javier Ambrossi como concursantes. ¿Dirán la verdad o se comerán esta peculiar pizza que haría vomitar a cualquiera?

Los Javis han decidido venir a Cara al Show y esta será su única entrevista para una televisión en España tras el éxito mundial de 'La bola negra'. Lo que quizá no sabían antes de tomar esta decisión era que Marc Giró iba a ponerles en este aprieto... tan divertido.

El presentador del programa de laSexta les propone jugar a un juego que ya inauguraron en el plató Berto Romero y Judit Martín en la anterior temporada. Se llama 'Pizza hot' y las normas son sencillas: si no quieres responder a las preguntas, tienes que comerte esta pizza. El 'pero' es que hay que ir añadiendo ingredientes de lo más asquerosos en cada ronda: desde testículos de cabrito a sesos de vaca, pasando por los ojos de pez.

Los testículos de cabrito son el primer ingrediente añadido y la primera pregunta va para Javier Calvo: "¿Cuál de vuestras competidoras para representar a España en los Oscar te parece peor película: 'Los domingos' o 'El ser querido'?". Pues nada, a comer testículos, Javi. Por mucho que intenta escaquearse, Javier Ambrossi, que está disfrutando con este momento, no deja de picarle: "Cómete los huevos".

De repente, Marc se viene arriba y él se come uno entero. "Joder. ¿No somos maricones? ¡Pues que se note!", grita con la boca aún llena. Ambrossi no puede parar de reír. Calvo tiene náuseas, pero acaba dando un bocado.

Al terminar, Calvo advierte a Ambrossi: "Te vas a cagar". Acto seguido, vierte seso de vaca sobre la pizza. La siguiente pregunta es para su compañero: "Ordena estos cantantes de mejor a peor actor: Guitarricadelafuente, Amaia y Albert Pla". Ambrossi no puede responder y agarra un testículo, dejando de lado los sesos. No tarda en darle un bocado.

"Teníamos que haber ido a donde Ferreras", lamenta Calvo cuando pasa el turno. Ahora quien está en un aprieto es Marc. Ambrossi echa cayena: "¿Dónde cobrabas más: en RTVE o en laSexta?". "Lo voy a contestar: en RTVE".

Añade unos grillos... y le toca a Ambrossi. "¿Quién ha sido tu mejor amante hasta hoy?". Giró le echa un cable: "No me importa que digas... ¿Estamos grabando? No me importa que digas que he sido tu mejor amante". Ambrossi le sigue el rollo y acaban dándose un beso.

En la última ronda hay chile habanero y la pregunta es para Calvo: "¿Quién es la persona más famosa que te he tirado los trastos?". "Marc Giró", responde él sin despeinarse.

El final llega con un chiste de Giró que pone el broche a la velada: "Os vais cenados y casi follados".

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