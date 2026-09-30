¿Me corresponde la renovación del alquiler? ¿Qué ocurre si yo quiero vender mi casa alquilada?: un abogado responde a las dudas por los decretos de vivienda

El abogado experto en vivienda Javier Rubio ha dado respuesta a las dudas sobre la vivienda tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros de los dos decretos de vivienda que han provocado.

El abogado experto en vivienda Javier Rubio ha dado en Más Vale Tarde respuesta a las dudas sobre la vivienda que han enviado los espectadores, y a alguna de Iñaki López, tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros de dos decretos de vivienda que han provocado el enfado de los manifestantes por la división.

Si estoy de alquiler y se me acaba el contrato en seis meses, ¿tengo la renovación de dos años?

"Sí, en su caso puede acogerse perfectamente. Tiene que enviar el burofax y solo con eso ya basta. El casero tiene que aceptarla. Su contrato automáticamente se pospone su duración dos años más", ha explicado.

¿Qué subida me puede hacer la casera y cómo aplica esto a los cinco años?

"Dentro de los plazos temporales que tenemos ahora mismo en la ley, solo se puede subir lo que diga el contrato. Normalmente pone el IPC o a veces se referencia al IRAV, el índice de referencia de alquileres. Eso ha empezado hace unos pocos años y es lo que diga el contrato. Dentro de esas subidas no se puede. Pero, además, con el decreto que se ha publicado hoy, durante el año 2027 no se va a poder subir nada si la renta ya está por encima de los precios de referencia del índice estatal, con lo cual muchísimos alquileres que ya están por encima, bastante, de los precios de referencia del índice estatal no se van a poder subir nada, el 0%", ha afirmado Rubio.

¿Qué diferencia hay entre comprar un piso y alquilarlo? Yo ahora mismo tengo cuatro viviendas en propiedad, ¿cuál tengo que regalar?

"Por un lado, los contratos en España son temporales, efectivamente, y lo que se pretende con el segundo decreto que se publica mañana es intentar que se tienda a un contrato de renovación automática si se está pagando el alquiler, con sus actualizaciones, con sus subidas, etc", ha explicado ante las dudas de una mujer.

Así, a la pregunta que se hace sobre qué hace si le dejan de pagar las viviendas que tiene en alquiler, ha contestado: "Con el decreto que se ha aprobado, si se produce un impago y se pone una demanda por desahucio por impago, aparece una figura nueva que se llama la enervación pública extraordinaria. Quiere decir que la comunidad autónoma va a tener que pagar las rentas debidas hasta ese momento y rehabilitar el contrato. Así que en este sentido, pequeños propietarios como es este caso, podrían estar tranquilos porque si se produjera ese impago, incluso en esa situación, llegada la demanda, va a aparecer la comunidad autónoma y va a pagar lo que se deba", ha manifestado.

Si estoy alquilado en una habitación de una casa con más personas, ¿cuando se acaba el contrato puedo optar a la renovación de los dos años?

"Pues sí. Esta es una de las grandes reformas que se han aprobado hoy, la regulación y el otorgar derechos a todos los que están alquilados en habitaciones, que hasta ahora no lo estaban", ha asegurado el abogado. Y ha agregado: "Es decir, por primera vez, quien está alquilado en una habitación puede decir 'no, no, este contrato de habitación dura cinco años' y, por lo tanto, también se van a poder acoger a la prórroga extraordinaria de dos años. Por lo tanto, va a emerger un montón de gente alquilada en habitaciones que hasta ahora estaba en la jungla y de repente, a partir de hoy, tiene derechos reconocidos en la ley".

Tengo una segunda vivienda alquilada con unos inquilinos que no dan problemas. ¿Qué ocurre si yo quiero vender mi casa y ellos deciden acogerse a la prórroga?

"La venta de viviendas no se ha prohibido ni se ha limitado en absoluto. Lo que sí que ocurre, y ya ocurría con la ley anterior y sigue ocurriendo ahora, es que los contratos de alquiler permanecen. Tú puedes disponer de tu vivienda y venderla, pero si tienes un contrato de alquiler en vigor, el inquilino continuará con ese contrato el tiempo que le reste", ha apuntado.

Además, ha detallado que hay condiciones que sí permiten recuperar el piso avisando con antelación: "Se tiene que haber establecido en el contrato, pero la causa principal, que suele ser que lo necesito para mí o para mis familiares o para mis hijos, eso ya estaba, sigue estando y se va a poder recuperar en cualquier momento. También en caso de impago o en caso de mala convivencia se puede recuperar".

¿Crees que con este decreto los propietarios quedan de alguna manera desprotegidos?

"Me parece que no, porque la lógica de este decreto va a la lógica de mantener los contratos que están al corriente de pago. Incluso aparecen desgravaciones fiscales para los propietarios mayores de las que había antes, en algunos casos pueden llegar al 100% e, incluso, pueden aparecer hasta el pago por la administración en casos de impago", ha respondido a la cuestión, en en este caso, de Iñaki López y no de un espectador.

Vivo en un piso de alquiler en el centro de Madrid. ¿me desgrava?

"Él como inquilino, al estar en el centro de Madrid, no será una zona tensionada (porque ninguna comunidad del PP ha declarado zona tensionada). En principio, se va a poder acoger a las desgravaciones que ya existían, pero con el decreto de hoy no mejora, no cambia su situación", ha apuntado.

En el caso de que Ayuso decidiera declarar Madrid como zona tensionada, sí "podría beneficiarse de las desgravaciones que pueda haber, las que establezca la Ley de Vivienda y también las que estableciera la Comunidad de Madrid, porque al declarar zona tensionada la comunidad autónoma puede en su gravamen autonómico aplicar desgravaciones. Por lo tanto, se beneficiaría bastante".

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