Marc Giró conquista a Los Javis con su reflexión sobre 'La bola negra': "Es muy necesaria en el momento actual"

Javier Calvo y Javier Ambrossi analizan en Cara al Show el significado de su película 'La bola negra' días después de su estreno. Un film que promete llevarse todos los premios habidos y por haber a nivel nacional e internacional.

"De amor, de guerra, de misterio, que mezcla muchos géneros y la vida de tres hombres que van entralazándose con un misterio en común. Es una película sobre la herencia, la familia y lo importante que es ver que el otro existe", comenta Javier Ambrossi acerca de 'La bola negra' en Cara al Show. La película, que toma como punto de partida las páginas inacabadas de una obra homónima de Federico García Lorca, está destinada a conquistar las grandes cumbres del cine mundial.

De hecho, ya se ha hecho con el premio del público a mejor película en el festival de cine de Toronto y también en el de San Sebastián. Además, ha arrasado en taquilla en su primer fin de semana de estreno y Los Javis se llevaron el de mejor dirección en Cannes y es la seleccionada para representar a España en los Oscar en la categoría de mejor película internacional.

"Es una película muy emocionante, de esas de las que vas al cine a sentir cosas, a salir diferente y habiendo vivido una experiencia y un viaje emocional", apostilla Calvo.

Marc Giró no puede estar más de acuerdo con ellos y se lanza a hacer su propio análisis de esta superproducción del audiovisual español: "Es muy entretenida, te capta la atención todo el rato y me parece ambiciosa en el mejor de los sentidos. Te mete completamente dentro. Lloras, ríes -porque hay momentos muy simpáticos- y es muy importante y necasaria en el momento actual".

El 'showman' señala además que "entronca con una tradición 'queer'" que "es fundamental que llegue a las nuevas generaciones" y menciona a Derek Jarman, Pedro Almodóvar, James Ivory, Fassbinder o Pasolini.

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