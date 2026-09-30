Daniel Sancho pidió 100.000 euros a su madre para tener un juez 'amigo' en Tailandia y conseguir la libertad bajo fianza

Los detalles Según una llamada mantenida entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo, que ha sido publicada por 'Okdiario', el ya condenado por el crimen de Edwin Arieta en Tailandia pretendía comprar unos terrenos para que su dueño moviese ficha a su favor.

Daniel Sancho, quien cumple cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arieta, habría intentado manipular el proceso judicial para favorecer su caso, según una conversación telefónica publicada por 'Okdiario'. En la llamada con su madre, la actriz Silvia Bronchalo, Sancho expresa su desesperación por seguir en prisión y solicita 100.000 euros para pagar una fianza y comprar terrenos como garantía. El objetivo era influir en el juicio para que fuera manejado por jueces afines. Sancho insiste en que su madre viaje a Tailandia para facilitar su salida antes del 15 de noviembre.

Daniel Sancho, que ahora cumple cadena perpetua en la cárcel de Surat Thani, en Tailandia, por el crimen de otro hombre, el del cirujano colombiano Edwin Arieta, habría intentado influir para que la investigación de su caso y juicio cayera en las manos más adecuadas. Así se desprende de una conversación telefónica publicada por 'Okdiario'. También, que le pidió 100.000 euros a su madre para pagar por una fianza y salir de prisión.

Se trata de una conversación telefónica entre Daniel Sancho y su madre, la actriz Silvia Bronchalo. Una llamada en la que se aprecia la desesperación de seguir en prisión y de enfrentarse a una condena. "Mamá, por favor, por favor, haz esto por mí, por favor, confía en mí", dice Daniel en ella.

Era 4 de octubre de 2025 cuando el español pidió dinero para poder salir de la cárcel bajo fianza e influir en quien juzgase su caso. Concretamente, necesita que le envíen a Tailandia 100.000 euros para comprar unos terrenos con una intermediaria: Alice. Ese terreno sería usado como garantía para cumplir sus objetivos.

"No me dan la fianza a menos que sea de esta manera, mamá. Es de esta manera. Y lo bueno es que es una tierra (…). Va a ser A., durante los próximos cuatro años, porque esto va a ser un proceso de cuatro años (…). Y durante esos cuatro años van a seguir siendo mis abogados y papá les va a seguir pagando", se escucha decir al español.

Solo así, según el audio publicado por 'Okdiario', el dueño de las tierras podría mover ficha para que este crimen fuera juzgado por magistrados 'amigos'. El acuerdo incluye que el dueño del terreno, "lo más alto que se puede llegar", según Sancho, mueva los hilos para que el caso pase a manos de jueces afines.

"No, no, no, pero da igual. Lo único que hace falta es que vean que lo estás haciendo (…). La cosa es que vengas a Tailandia, mamá, por favor (…). Me sacas de aquí. Para el 15 de noviembre estoy fuera si hacemos esto", ruega Daniel Sancho a su progenitora.

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