¿Un 11-S a las puertas de las elecciones? Incógnitas a resolver frente a la insistencia de Israel de tachar de terrorismo el apuñalamiento de un piloto

Los detalles Esta es la teoría que mantienen las autoridades israelíes a raíz del incidente a bordo de un vuelo que hacía la ruta entre Emiratos Árabes e Israel.

¿Un 11-S contra Tel Aviv? Esta es la teoría que mantienen las autoridades israelíes a raíz del incidente a bordo de un vuelo que hacía la ruta entre Emiratos Árabes e Israel. De hecho, los ministros más ultras del gobierno de Benjamin Netanyahu han llegado a calificar el apuñalamiento de un piloto a otro de atentado yihadista.

En concreto, dicen que el agresor, de origen omaní, atacó a su compañero para intentar secuestrar el avión y estrellarlo contra la capital israelí. Sostienen que los pasajeros lograron reducirle y desviar el avión a Arabia Saudí. En este sentido, cabe destacar que Israel no mantiene relaciones diplomáticas. Incluso los ciudadanos omaníes necesitan un permiso especial para entrar en Israel.

Precisamente, el modo en el que obtuvo ese presunto terrorista el permiso para tripular un avión con destino Tel Aviv es una de las incógnitas que quedan por resolver. De hecho, medios israelíes apuntan a que el sospechoso llevaría menos de un año trabajando en la compañía.

Interrogantes a despejar en el marco de una investigación que la oposición de Netanyahu ha pedido que sea independiente, después de que el suceso haya golpeado de lleno en la sociedad israelí a menos de un mes para las elecciones.

Por su parte, los pasajeros consideran haber vuelto a nacer, al ser conscientes de que podrían no haber salido vivos de ese avión que partió de Dubái, y que terminaba aterrizando de emergencia en Arabia Saudí, donde nada más tocar tierra, los han recibido con comida y bebida.

Con el susto en el cuerpo, los sanitarios saudíes se han cerciorado de que todos los casi 200 pasajeros estaban en buenas condiciones. Eso sí, también han sido recibidos por grupos ultranacionalistas en el aeropuerto Ben Gurión de Israel.

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