¿Por qué es importante? La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi se ha convertido en el segundo film español más taquillero de la década en su fin de semana de estreno. Con cerca de 700.000 espectadores que han acudido a las salas de cine.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi, ha recaudado 4,7 millones de euros en su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo film español más taquillero de la década en su estreno. La película, que homenajea a Federico García Lorca, ha sido vista por casi 700.000 espectadores en tres días y es el cuarto mejor estreno del año en España. Además, ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar® en la categoría de Mejor Película Internacional. El reparto incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y Glenn Close, entre otros destacados actores.

La cifra de este lunes no podía ser otra que esta: los 4,7 millones de euros que ha conseguido recaudar 'La bola negra' en su primer fin de semana. Porque la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi y con la que quieren hacer un homenaje a Federico García Lorca se ha convertido en el segundo film con firma española más taquillero de la década en su fin de semana de estreno.

Porque casi 700.000 espectadores han visto ya 'La bola negra' en sus primeros tres días expuesta en las salas. Es más, se puede decir que la película ha conquistado los cines.

Todo lo que rodea este proyecto se convierte en récord. Y es que, también se ha convertido en el cuarto mejor estreno del año en España y en el segundo mejor estreno español de los últimos diez años tras 'Torrente Presidente'. Ambas películas, participadas por Atresmedia.

Sin olvidar que 'La bola negra' ha firmado más cifras que deben ser celebradas: ya es el noveno mayor estreno de una película española de la historia y en solo tres días ya se ha convertido en la cuarta película española más taquillera del año.

'La bola negra' ha llegado a salas de cine arropada por un palmarés que incluye el premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes y el premio del público de los festivales de Sídney, Toronto y San Sebastián.

Además, la Academia de Cine ha seleccionado a ‘La bola negra’ para representar a España en la [[LINK:INTERNO|||Article|||6aaa54c17f2d2f0007b90cdb|||categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar®]].

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, que debuta como actor: Miguel Bernardeau. Completan el reparto Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Además, forman parte del elenco Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Julio Torres, Lorenzo Zurzolo, Albert Pla, Mona Martínez, Yenesi, Nuria Mencía, Hugo Welzel, María Morales, Antonio Dechent, Daniel Ibáñez y Alberto Cortés.

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