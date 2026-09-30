Almeida denuncia que hay adoquines y cuchillos "de grandes dimensiones" en la acampada de Sol

Los detalles El Ayuntamiento de Madrid enviará a la Delegación de Gobierno y al Ministerio de Interior un documento acreditativo de la tenencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines de obra y hornillos en la acampada.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que enviará un nuevo documento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, además de al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acredita en la acampada de Sol "adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas", además de "cuchillos de grandes dimensiones que no son necesarios para cortar un bocadillo".

Desde Valdebebas, y respaldado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida ha trasladado a la prensa que con esta nueva comunicación -ayer enviaron un requerimiento a Martín para que desalojara la acampada en virtud de sus competencias antes de ir a la vía judicial- pretenden que el delegado se pronuncie sobre "si sigue considerando que es una acampada pacífica".

"El Ayuntamiento ha podido acreditar que parte de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas. Y no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas. Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol", ha aseverado el primer edil.

A lo que suma que "parece ser que también hay hornillos para calentar comida, con el riesgo que esto supone, al mismo tiempo que se han producido altercados ya violentos y todos han visto algunos de estos ejemplos, de los que va a dar traslado hoy desde el Ayuntamiento de Madrid al delegado del Gobierno por si sigue considerando que esto es una acampada pacífica y que no hay riesgo para el orden público y para la seguridad", ha expuesto Almeida.

El documento a enviar hoy, "a efectos de una posible querella penal, va a aclarar bastante la situación que hay en estos momentos en Sol", ha señalado el alcalde, que ha remarcado que los adoquines, por ejemplo, "pueden ser utilizados como armas arrojadizas".

"No son manifestantes pacíficos, no es una mera acampada por la vivienda. Se está transformando en algo completamente distinto, con adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados. Hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad y si el delegado del Gobierno no actúa, nosotros vamos a seguir en el ejercicio de las acciones", ha confirmado.

"Ya no tiene excusa para evadirse de sus responsabilidades"

Desde el Consistorio han ido "primero de buena fe por la vía administrativa", como siguen yendo "de buena fe adjuntándole un documento hoy donde se va a hacer constar todas las circunstancias", con adoquines encontrados y grandes cuchillos.

"Lo que está claro es que el delegado del Gobierno ya no tiene excusa para evadirse de sus responsabilidades", ha sentenciado el primer edil. "A ver cómo defiende que es pacífico el acopio de adoquines, cuchillos de grandes dimensiones que no son para cortar bocadillos, hornillos que pueden poner en peligro porque se pueden producir incendios al ser las tiendas de campaña altamente inflamables y altercados violentos que se están produciendo", ha retado a Martín.

Preguntado sobre si la Policía Municipal puede desalojar la Puerta del Sol, el alcalde ha contestado que están estudiando las opciones que tienen porque esa posibilidad no la tiene clara en este momento desde el punto de vista competencial y lo que no quieren es "poner en riesgo eventuales responsabilidades penales de la Policía Municipal". "Solo hay una cuestión que es clara. No hay ninguna duda de que la competencia es de la Delegación del Gobierno", ha remarcado.

Posible responsabilidad penal

"Si el delegado del Gobierno después del requerimiento de ayer y despu de la documentación que le vamos a enviar hoy sigue sin ejercer sus competencias pues posiblemente esté incurriendo en una posible responsabilidad penal", ha añadido el alcalde.

Martínez-Almeida ha vuelto a insistir en que si la acampada no fuese en Sol sino ante el Palacio de la Moncloa "ya no estaría" porque "el delegado del Gobierno hubiera intervenido seguro".

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