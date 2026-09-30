Javier Ambrossi explica por qué no cruza las piernas y teme a los niños con una pelota: "Es la bola negra de la comunidad LGTBIQ+"

"'La bola negra' es el rechazo, el sentir que no vales, que eres un ciudadano de segunda", explica Javier Ambrossi en Cara al Show acerca de esta película que está arrasando a nivel nacional e internacional.

"'La bola negra' es una metáfora de la vergüenza y el rechazo que sufres y que te dan y que tú te metes dentro y lo haces tuyo. Sientes que no vales, que eres un ciudadano de segunda. Sientes vergüenza de ser como eres", resume Javier Ambrossi en Cara al Show haciendo referencia a la película que él dirige junto a Javier Calvo y que está arrasando tanto a nivel de público como de crítica en todo el mundo.

El cineasta va un paso más allá y cuenta cómo siente él 'la bola negra' en su propia forma de ser o actuar: "Si cruzo las piernas siempre creo que alguien me va a decir algo. También me pasa que de repente noto mucho mis hombros o que si voy por la calle y veo a un grupo de chicos jugando al fútbol, escucho el sonido de la pelota y me recuerda al colegio y me da miedo".

"Es la bola negra que compartimos muchos de la comunidad LGTBIQ+", admite. Aunque con el tiempo, ese sentimiento puede hacerse más pequeño, nunca llega a desaparecer del todo, asegura. "Te han rechazado tanto que no se te quita. Tengo 42 años y todavía no se me ha ido", reconoce.

La película, que toma como punto de partida las páginas inacabadas de una obra homónima de Federico García Lorca, está destinada a conquistar las grandes cumbres del cine mundial. La cinta narra las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017.

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