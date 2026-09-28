Guerra en Irán en directo | Irán mantiene la vía diplomática abierta pero se dice preparada para una nueva guerra con EEUU

Detenidas 5 personas vinculadas a terrorismo por los ataques contra una base de EEUU para sus operaciones contra Irán La Policía británica ha detenido a cinco hombres sospechosos de delitos relacionados con el terrorismo tras interceptarlos cerca de una base de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés), donde presuntamente portaban explosivos, según publica la BBC. La instalación también es utilizada por el ejército de Estados Unidos en sus operaciones contra Irán. Las detenciones se produjeron cerca de la base aérea de Fairford, a unos 120 kilómetros al noroeste de Londres. Tras ellas, equipos de artificieros fueron desplegados en el cercano pueblo de Whelford, donde al menos 85 familias tuvieron que ser evacuadas. Imágenes tomadas desde un helicóptero mostraban a expertos antiexplosivos y a un robot en los alrededores de la localidad inglesa. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La guerra y las sanciones de EEUU alteran la cadena de suministro de medicamentos en Irán El sector farmacéutico de Irán atraviesa una de sus mayores crisis debido a la guerra, la intensificación de las sanciones y el bloqueo marítimo de Estados Unidos, factores que han provocado graves problemas en la cadena de suministro y un aumento de los precios que perjudica especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

🚨Irán, sobre la posibilidad de que EEUU reanude los bombardeos: "Estamos listos para la diplomacia y para la guerra" Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Araqchi se ha pronunciado también sobre la posibilidad, recogida por el diario 'Wall Street Journal', de que Trump reanude los bombardeos contra Irán después de las 'midterms' de noviembre y ha asegurado que las Fuerzas Armadas iraníes han modificado sus tácticas tras los choques anteriores y que la República Islámica está preparada para esa eventualidad. "Estamos completamente preparados para que la guerra se reanude", ha aseverado. "Estamos listos para la diplomacia. Estamos listos para la guerra al mismo tiempo", ha continuado. El jefe de la diplomacia iraní ha atribuido a Trump la decisión de elegir entre ambos caminos y ha sostenido que una nueva ofensiva estadounidense no modificaría la disposición iraní a responder. "Hemos aprendido nuestra lección de las dos guerras anteriores, hemos corregido nuestras tácticas, hemos cambiado nuestras tácticas", ha declarado a este respecto. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Araqchi confirma que Irán mantiene abierta la vía diplomática con EEUU tras la negativa de Trump de la última oferta de Ormuz El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos, pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su propuesta de alto el fuego de siete días, aunque ha advertido de que su país también está preparado para afrontar una eventual reanudación de las operaciones militares. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, Araqchi ha defendido que la iniciativa iraní permitiría recuperar progresivamente la normalidad en el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Según ha explicado, Teherán plantea que Washington adopte previamente una serie de medidas que considera necesarias para avanzar hacia un acuerdo. "Estamos listos para abrir el estrecho si ciertas cosas son hechas por los Estados Unidos", ha declarado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha insistido en que las condiciones planteadas no constituyen nuevas exigencias, sino que --según su versión-- derivan de compromisos ya abordados anteriormente entre ambos países. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo