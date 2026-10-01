Maruja Torres habla de su nueva vida a partir de los 80: "No echo de menos follar, reportear era el amor de mi vida"

La periodista y escritora presenta en Cara al Show su nueva novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', en la que aborda algunos de los cambios y situaciones que está viviendo desde que cumplió 80 años.

Afortunadamente para sus lectores, que "somos una secta", como asegura Marc Giró, Maruja Torres llega al plató de Cara al Show para presentar su última novela, 'Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo', publicada después de 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo', en 2024. "Le comenté a mi editor de hacer un tercer libro y poder hacer un cofre con los tres", comparte la escritora, que ya tiene incluso una posible idea para cerrar la trilogía: "La siguiente puede ser tan póstumo, aquello de '¡ahora que estoy muerta, ahí os quedáis!'".

En su nuevo libro, la periodista habla de algunas de las cosas que le están ocurriendo en esta nueva etapa de su vida, a la que ella misma se refiere como sus "80 plus".

"Soy vieja y ya está"

Una de las situaciones que aborda es la sensación de repetir constantemente las cosas. Aunque, en su caso, asegura que ya no se trata únicamente de una sensación. "Es certeza, ¡soy vieja y ya está!", reconoce entre risas.

También habla de otra de las dudas que le surgen en esta nueva etapa: "No saber si pides las cosas o las exiges". "Yo creo que las exijo, porque como llevo bastón, eso te da una autoridad", explica. Y no lleva cualquier bastón: "Es un cayáu asturiano y se hace un silencio". "¡Menos en la calle, que te pueden atropellar igual si vas mirando el teléfono!", bromea.

Otro de los cambios que experimenta tiene que ver con perder objetos. "Ahora ya es tener 18 pares de gafas", cuenta.

"Reportear era el amor de mi vida"

Marc Giró también pone sobre la mesa otro de los temas que Maruja Torres aborda en el libro: "Cuentas que no echas de menos follar, pero sí reportear". "No es porque follara mal ni nada", responde la periodista entre risas. Sin embargo, el periodismo estaba en un escalón superior. "Reportear era el amor de mi vida", asegura.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

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