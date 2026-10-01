Marc Giró, a Los Javis tras la entrevista en Cara al Show: "Os vais cenados y casi follados"

Los Javis se enfrentan a la pizza más peligrosa de Cara al Show mientras Marc Giró dispara preguntas incómodas y ellos responden entre testículos, sesos, grillos, besos y una dosis de 'La bola negra'.

Los Javis llegan a Cara al Show después de arrasar con 'La bola negra' y lo hacen con una condición muy especial: será su única entrevista para una televisión en España. Lo que seguramente no estaba en sus planes era terminar comiéndose una pizza con ingredientes capaces de quitar el hambre a cualquiera.

Marc Giró recupera para la ocasión un juego que ya estrenaron Berto Romero y Judit Martín en la anterior temporada. 'Pizza hot' parece sencillo sobre el papel: si no quieres contestar a una pregunta, toca comer. El problema es lo que lleva la pizza. Y, en este caso, el menú empieza con testículos de cabrito y va empeorando ronda tras ronda, con sesos de vaca, grillos y chile habanero incluidos.

La primera víctima es Javier Calvo. Los testículos de cabrito ya están sobre la mesa cuando Giró le pregunta: "¿Cuál de vuestras competidoras para representar a España en los Oscar te parece peor película: 'Los domingos' o 'El ser querido'?". Javi decide esquivar la respuesta y acercarse peligrosamente al plato. Javier Ambrossi, que está disfrutando como un niño con la situación, le anima: "Cómete los huevos".

Y entonces Marc Giró decide predicar con el ejemplo. Se viene arriba, coge uno y se lo come entero. "Joder. ¿No somos maricones? ¡Pues que se note!", grita con la boca aún llena. Ambrossi se parte de risa y Calvo hace lo que puede para contener las náuseas antes de acabar dando también un bocado.

Al terminar, Calvo lanza una advertencia a su compañero: "Te vas a cagar". Y no tarda en ponerla en práctica: vierte seso de vaca sobre la pizza. La siguiente pregunta es para Ambrossi: "Ordena estos cantantes de mejor a peor actor: Guitarricadelafuente, Amaia y Albert Pla". Ante la perspectiva de tener que mojarse, prefiere tirar de menú y agarra un testículo, dejando los sesos a un lado. No tarda en darle un bocado.

"Teníamos que haber ido a donde Ferreras", lamenta Calvo cuando el turno cambia de nuevo. Esta vez, el que está en apuros es Marc. Ambrossi añade cayena y pregunta: "¿Dónde cobrabas más: en RTVE o en laSexta?". Giró decide contestar: "Lo voy a contestar: en RTVE".

La cosa todavía puede ir a peor. Llegan unos grillos y Ambrossi vuelve a enfrentarse a una pregunta comprometida: "¿Quién ha sido tu mejor amante hasta hoy?". Giró decide echarle un cable: "No me importa que digas... ¿Estamos grabando? No me importa que digas que he sido tu mejor amante". Ambrossi sigue el juego y ambos terminan dándose un beso.

Para la última ronda aparece el chile habanero y la pregunta es para Calvo: "¿Quién es la persona más famosa que te he tirado los trastos?". La respuesta llega sin pestañear: "Marc Giró".

Y así, entre 'La bola negra', una pizza convertida en campo de pruebas gastronómico, preguntas comprometidas y algún que otro beso, llega el final. Marc Giró pone el broche a la entrevista con una frase que resume perfectamente la velada: "Os vais cenados y casi follados".

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