Los Sindicatos de Inquilinas anuncian caceroladas masivas este jueves y manifestaciones el sábado hacia una huelga general

Manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid

Los detalles Ya hay confirmadas 22 movilizaciones en las principales ciudades del país. El objetivo último es ir a la huelga general.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha delineado sus próximos pasos en la lucha por el derecho a la vivienda, incluyendo caceroladas y manifestaciones que podrían culminar en una huelga general. Han convocado caceroladas frente a los ayuntamientos este jueves 1 de octubre y manifestaciones el fin de semana en varias ciudades. Critican la decisión de Pedro Sánchez de dividir el decreto Maricamen, lo que podría facilitar su rechazo parlamentario. Los sindicatos buscan que el Congreso convalide ambos decretos y enfatizan que solo una movilización masiva podría revertir décadas de políticas que han mercantilizado la vivienda. Con 22 movilizaciones confirmadas, la Confederación busca un cambio estructural en las normativas de vivienda.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado los próximos pasos a seguir en la lucha por el derecho a la vivienda, que van desde caceroladas a manifestaciones y apuntan a una huelga general.

En primer lugar, ha convocado para este jueves 1 de octubre a las 20:00 horas caceroladas frente a todos los ayuntamientos para exigir la convalidación de los dos decretos y manifestaciones durante el fin de semana en varias ciudades del país. Todo ello, para "empujar hacia una huelga general".

Los sindicatos han celebrado la aprobación de "prácticamente todas las medidas del decreto Maricamen" gracias a la movilización ciudadana, pero critican la división del mismo.

Consideran que Pedro Sánchez ha decidido "dividirlo en dos" para "facilitar" que los grupos parlamentarios puedan tumbar la medida más estructural, "la renovación automática de los contratos".

Por ello, han convocado caceroladas este jueves ante los ayuntamientos del país para exigir que el Congreso de los Diputados convalide ambos decretos el viernes en un pleno extraordinario.

"Que ningún partido se atreva a traicionar con un voto en contra el clamor social expresado estos días en las calles", han explicado los sindicatos en comunicado.

Objetivo: la huelga general

Asimismo, los Sindicatos de Inquilinas aseguran que, a pesar de que los decretos no podrán revertir "décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio", se ha abierto una "ventana de oportunidad histórica" para cambiar las normas.

"Solo la movilización de miles y miles de personas que empujen hacia una huelga general por la vivienda puede conseguirlo. Para ir más allá, necesitamos una huelga general", han defendido.

Por este motivo, han convocado manifestaciones durante este fin de semana, los días 3 y 4 de octubre, en las grandes ciudades del país.

Por ahora, aseguran que ya hay 22 movilizaciones confirmadas en Madrid, València, Cádiz, Sevilla, Palma, Guadalajara, Girona, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Huelva, Granada, Valladolid, A Coruña, Toledo, Vigo, Bilbao, Logroño y Murcia.

En L'Hospitalet de Llobregat había ya convocada una manifestación, con una columna desde Barcelona, como homenaje a Olga, la vecina que se quitó la vida tras su desahucio: "Ahora debe convertirse en eso y en mucho más, en un clamor para que nunca nadie tenga que vivir una situación similar".

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