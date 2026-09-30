Javier Calvo recuerda a Paquita Salas tras la intensa celebración por un premio a 'La bola negra': "Buenas noches. Buenos días"

El plató de Cara al Show recibe con una ovación a Los Javis, aunque comparada con la que les dieron en el festival de Cannes, de 20 minutos, esta se queda corta. Llegan dispuestos a hablar de todo y de todos... incluso de sus propias juergas por los premios de 'La bola negra'.

Marc Giró lleva cuatro años esperándoles, pero Los Javis nunca habían honrado con su presencia un programa de televisión hasta ahora, precisamente cuando atraviesan uno de sus mejores momentos. "Han decidido venir a Cara al Show, el único programa que van a hacer en España", anuncia el presentador, antes de asegurar que "tienen medio pie en los Oscar" (a riesgo de gafarlo).

El 'showman' no duda en pedir a su público que reciba con una ovación a los directores de 'La bola negra'. Sin embargo, por mucho que quiera, los aplausos no pueden compararse con los que recibieron en Cannes, donde las palmadas resonaron durante 20 minutos. No en vano, fueron los ganadores del premio a la Mejor dirección en la 79ª edición del Festival.

Tras demostrar sus dotes como bailarines gracias a la Giró's Boy Band, desvelan algunos de sus trucos para alargar al máximo una ovación. "Pedimos a Carlos González y a Guitarricadelafuente que hicieran bailecitos, dábamos pasos adelante, saludábamos a los de arriba...", confiesa Javier Ambrossi. "Para la próxima nos llevaremos pelucas", bromea (o no) Javier Calvo.

La película es la elegida por España para competir en los Oscar en la categoría de mejor película internacional y, tal y como destaca Giró, ha conmovido tanto al público como a la crítica, además de convertirse en un auténtico éxito de taquilla en su primer fin de semana de estreno.

Pero a Marc lo que realmente le interesa es otro asunto, también muy importante para él: "¿Dónde ha sido la mejor fiesta?". "No tengo ganas de fiesta. Estoy irreconocible. Lo de los aviones me quita las ganas porque siempre estoy en un momento difícil de cansancio", asegura Ambrossi. En Cannes se fue a dormir, no sin antes llevar el premio a la caja fuerte. "Es un premio de Chopart", se justifica. Una palabra que provoca una divertida confusión en plató.

Calvo, sin embargo, sí ha disfrutado -y mucho- de las celebraciones. "En Cannes no pudimos hacerlo, pero sí que es cierto que la playa de la Concha me vio hacer un 'walk of shame' por todo el paseo hasta el hotel", admite. "Creo que te vi ese día, venía yo de una fiesta en Torrelodones y acabé en Donostia", bromea Giró. "Como cuando Paquita Salas se cruzaba con una señora de fiesta por la Gran Vía. 'Buenas noches' y decía Paquita: 'Buenos días'", recuerda Calvo, haciendo referencia a otra de sus producciones míticas.

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