"Teníamos que haber ido a donde Ferreras": el lamento de Javier Calvo tras visitar Cara al Show con Marc Giró

Los Javis se enfrentan a una entrevista que se convierte en una auténtica prueba de supervivencia gastronómica cuando Marc Giró recupera 'Pizza hot', con preguntas incómodas, ingredientes imposibles y alguna confesión inesperada.

Los Javis han aterrizado en Cara al Show para protagonizar su única entrevista en una televisión española tras el éxito mundial de 'La bola negra'. Una visita que, a juzgar por lo ocurrido en el plató, quizá merecía una advertencia previa: con Marc Giró al mando, nunca se sabe por dónde puede salir la conversación. Y mucho menos la pizza.

El presentador de laSexta recupera uno de los juegos que ya puso a prueba a Berto Romero y Judit Martín la temporada pasada. Se llama 'Pizza hot' y la mecánica parece sencilla hasta que uno descubre la letra pequeña: quien no quiera responder a una pregunta tiene que comerse la pizza. Y en cada ronda la cosa se pone un poco más difícil, porque se van incorporando ingredientes capaces de quitarle el apetito a cualquiera: testículos de cabrito, sesos de vaca, ojos de pez...

La primera ronda ya pone a Javier Calvo contra las cuerdas. El ingrediente elegido son los testículos de cabrito y la pregunta, nada inocente: "¿Cuál de vuestras competidoras para representar a España en los Oscar te parece peor película: 'Los domingos' o 'El ser querido'?". Calvo intenta esquivar el disparo, pero la pizza espera.

Javier Ambrossi, mientras tanto, disfruta como espectador privilegiado de la desgracia de su compañero y se encarga de recordarle cuál es la alternativa: "Cómete los huevos".

Giró, lejos de limitarse a presentar el juego, decide predicar con el ejemplo y se come uno entero. "Joder. ¿No somos maricones? ¡Pues que se note!", grita con la boca aún llena. Ambrossi no puede contener la risa y Calvo observa la escena con una mezcla de incredulidad y náuseas antes de acabar dando también un bocado.

La cosa no mejora. Al terminar, Calvo lanza una advertencia a Ambrossi: "Te vas a cagar". Y, como si estuviera preparando una receta de autor especialmente poco recomendable, vierte seso de vaca sobre la pizza.

Le toca entonces a Ambrossi. La pregunta tampoco viene precisamente con respuesta fácil: "Ordena estos cantantes de mejor a peor actor: Guitarricadelafuente, Amaia y Albert Pla". El director decide no mojarse y opta por la vía gastronómica. Eso sí, entre los sesos y el testículo, elige el segundo. Y le da un bocado.

Es en ese momento cuando Calvo verbaliza lo que probablemente muchos espectadores estarían pensando desde el sofá: "Teníamos que haber ido a donde Ferreras".

Pero todavía queda mucha pizza por delante. Ahora es Giró quien se convierte en víctima del juego. Ambrossi añade cayena y dispara una pregunta sobre dinero: "¿Dónde cobrabas más: en RTVE o en laSexta?". El presentador decide que, por esta vez, prefiere hablar antes que comer: "Lo voy a contestar: en RTVE".

Después llegan los grillos y, con ellos, una pregunta para Ambrossi: "¿Quién ha sido tu mejor amante hasta hoy?". Giró, siempre dispuesto a echar una mano, le facilita la respuesta: "No me importa que digas... ¿Estamos grabando? No me importa que digas que he sido tu mejor amante".

Ambrossi entra en el juego y la situación termina como solo podía terminar en un programa de Marc Giró: con ambos dándose un beso.

Para la última ronda queda el chile habanero y una pregunta dirigida de nuevo a Calvo: "¿Quién es la persona más famosa que te he tirado los trastos?". La respuesta es obvia: "Marc Giró".

Y así termina una entrevista que empezó hablando de La bola negra y acaba convertida en una competición para averiguar quién aguanta más ingredientes de dudosa procedencia. Giró pone el broche final con un último chiste: "Os vais cenados y casi follados".

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