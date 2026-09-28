Guerra Rusia-Ucrania en directo | Nuevos ataques contra Kyiv tras una durísima jornada de ataques rusos: 2 muertos y 8 heridos

Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el envío de prisioneros norcoreanos Corea del Sur ha exigido disculpas a Ucrania, país al que acusa de romper un acuerdo de confidencialidad al revelar el envío al país asiático a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados por Kyiv, reportó este lunes la agencia local Yonhap, en un agravamiento de la tensión bilateral. "Lamentamos profundamente la divulgación unilateral que viola el acuerdo y el falso anuncio público que afirma que no existía un acuerdo de confidencialidad", afirmó la víspera un portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Sung Ki-hon, exigiendo "una aclaración oficial y una disculpa", según Yonhap. El oficial surcoreano afirmó que el país asiático está estudiando "las medidas adicionales" necesarias al respecto. EFE Compartir en X

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Un sacerdote polaco, herido por arma blanca a manos de un ucraniano: "No culpéis a Ucrania" El padre Adrian, un sacerdote polaco de la Abadía de las Hermanas Benedictinas de Jaroslaw (Polonia), fue agredido por arma blanca la semana pasada. El religioso ha pedido no culpar a los ucranianos por las acciones de su presunto atacante, procedente de Ucrania. El padre Adrian regresó a la Iglesia dos días después del ataque, para celebrar una misa con vendas en la cabeza y en una mano y con claras marcas de heridas en el rostro. "También quisiera pedirles que no culpen a la nación de donde proviene el perpetrador", señaló durante la liturgia. "El mal fue cometido por una persona específica, responsable de sus actos". Compartir en X

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