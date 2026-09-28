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Guerra Rusia-Ucrania en directo | Nuevos ataques contra Kyiv tras una durísima jornada de ataques rusos: 2 muertos y 8 heridos
El domingo murieron al menos 14 personas en ataques rusos contra la capital ucraniana. La madrugada del lunes, los ataques rusos han continuado sobre Kyiv, donde a primera hora ya se contabilizaban dos muertos y ocho heridos.
Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el envío de prisioneros norcoreanos
Corea del Sur ha exigido disculpas a Ucrania, país al que acusa de romper un acuerdo de confidencialidad al revelar el envío al país asiático a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados por Kyiv, reportó este lunes la agencia local Yonhap, en un agravamiento de la tensión bilateral.
"Lamentamos profundamente la divulgación unilateral que viola el acuerdo y el falso anuncio público que afirma que no existía un acuerdo de confidencialidad", afirmó la víspera un portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Sung Ki-hon, exigiendo "una aclaración oficial y una disculpa", según Yonhap. El oficial surcoreano afirmó que el país asiático está estudiando "las medidas adicionales" necesarias al respecto.
Un sacerdote polaco, herido por arma blanca a manos de un ucraniano: "No culpéis a Ucrania"
El padre Adrian, un sacerdote polaco de la Abadía de las Hermanas Benedictinas de Jaroslaw (Polonia), fue agredido por arma blanca la semana pasada. El religioso ha pedido no culpar a los ucranianos por las acciones de su presunto atacante, procedente de Ucrania. El padre Adrian regresó a la Iglesia dos días después del ataque, para celebrar una misa con vendas en la cabeza y en una mano y con claras marcas de heridas en el rostro. "También quisiera pedirles que no culpen a la nación de donde proviene el perpetrador", señaló durante la liturgia. "El mal fue cometido por una persona específica, responsable de sus actos".
Al menos dos muertos y ocho heridos en Kyiv tras otra noche de ataques rusos con drones y misiles
Al menos dos personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en Kyiv como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles que se ha prolongado durante varias horas durante la madrugad de este lunes, con impactos y daños en zonas residenciales y civiles de la capital ucraniana.
El episodio más grave ha tenido lugar a última hora de la noche del domingo en el mercado mayorista de alimentos Stolichni, situado en las afueras de la capital ucraniana, donde un ataque aéreo ha provocado un incendio de grandes dimensiones, según ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien ha confirmado un balance inicial de cuatro heridos y dos fallecidos.
"Un mercado está en llamas en un suburbio de la capital. Según los médicos, hay cuatro personas heridas. Están siendo examinadas y recibiendo asistencia médica. Además, dos personas han fallecido", ha notificado Klitschko en un mensaje difundido a través de Telegram.
Mientras tanto, en el centro de Kyiv, las autoridades han activado los sistemas de defensa antiaérea ante una alerta que ha permanecido activa durante unas nueve horas y ha estado acompañada de fuertes explosiones y detonaciones.
Durante el ataque se ha interrumpido temporalmente la circulación de trenes y los pasajeros han sido trasladados a refugios subterráneos mientras permanecía activa la alerta, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.