Aviso rojo
Temporal de lluvia, en directo | La Generalitat se reúne por las fuertes tormentas que se prevén en Valencia y Castellón
La Generalitat Valenciana se ha reunido con motivo de las tormentas que se prevén tengan lugar en las provincias de Valencia y de Castellón. Con horas de antelación, han lanzado una alerta a los móviles avisando de "fuertes lluvias" previstas para las 04:00.
Sánchez pide precaución ante la alerta roja por lluvias
Valencia suspende la actividad en todos centros educativos de la ciudad por las lluvias
Renfe activa sus gabinetes de crisis en Cataluña y Comunidad Valenciana
La DGT recomienda evitar circular por las zonas de Valencia, Castellón y Tarragona
Aena aconseja extremar precauciones y consultar vuelos
Este lunes y martes, lo peor
Alerta de la Generalitat Valenciana
Aviso rojo en Valencia, Castellón y Tarragona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" este domingo ante las fuertes lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado una alerta roja (riesgo extremo) en la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha recomendado la "máxima precaución".
"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha escrito Sánchez en la red social X.
El Ayuntamiento de València ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos de la ciudad por la alerta roja por lluvias y amarilla por tormentas activada por el Centro de Coordinación de Emergencias para mañana lunes, 29 de septiembre. Esta mañana, cuando la alerta era todavía nivel naranja, había suspendido ya las clases en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre por la previsión de fuertes lluvias.
Renfe activa sus gabinetes de crisis en Cataluña y Comunidad Valenciana
Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Cataluña y Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación ferroviaria pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las intensas lluvias que se esperan en la zona. Lo ha confirmado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredida, en su red social X, donde ha recordado que desde hoy a las 20:00 y especialmente la madrugada y mañana por la mañana hay fenómenos climatológicos muy adversos.
La DGT recomienda evitar circular por las zonas de Valencia, Castellón y Tarragona
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.
En concreto, la DGT ha pedido en un mensaje en 'X' extremar la precaución ante los avisos de nivel rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a las fuertes lluvias en algunas zonas de Valencia, Castellón y Tarragona, recomendación que también ha realizado Renfe para sus servicios ferroviarios.
"La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé mal tiempo este domingo en varias comunidades, por lo que lluvias, tormentas y viento pueden afectar a los viajes en tren", ha avisado el operador ferroviario en un mensaje publicado en X.
Aena aconseja extremar precauciones y consultar vuelos
Aena ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones, tras el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.
"Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en 'X'.
La Dirección General de Tráfico (DGT) y Renfe también se han sumado a las recomendaciones de Aena. La DGT ha pedido evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.
En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.
Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.
Protección Civil ha enviado a las 15:28 horas de este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia. Todo ello a horas del inicio previsto de las lluvias torrenciales y antes de la reunión convocada para el seguimiento del episodio de fuertes lluvias.
Protección Civil manda un mensaje Es Alert a los vecinos del Ebro
Protección Civil ha mandado este domingo a los vecinos de las comarcas tarraconenses de Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, en el delta del Ebro, un mensaje Es Alert a sus móviles en el que les informa de la previsión de lluvia torrencial y en el que pide que no salgan de casa y no se acerquen a cauces de ríos y rieras
Las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona ya han activado el aviso rojo por fuertes lluvias, ya que se esperan precipitaciones que podrían dejar unos 180 litros por metro cuadrado.