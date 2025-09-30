Complicaciones en Ibiza por las fuertes lluvias: coches con el agua por encima de las ruedas y gente atrapada

Más Vale Tarde conecta con la periodista Esther López, que a pie de calle muestra los estragos de las lluvias torrenciales en Ibiza, donde las calles se han convertido en torrentes de agua y los vecinos miran la oportunidad para poder salir.

Más Vale Tarde conecta, no sin dificultades, con la periodista Esther López, que se encuentra en Ibiza viviendo de primera mano las fuertes lluvias que están cayendo sobre Baleares.

"Esto en vez de amainar está yendo a más", comenta la periodista en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra el torrente de agua que circula por la calle y que ya cubre las ruedas de algunos vehículos.

Aunque Esther señala que la alerta roja terminaba a las 16:00 de la tarde y algunas personas con las que había hablado iban a retomar su rutina, apunta que "la situación se nos está yendo de las manos un poquito", pues aunque se dijo que pararía de llover, "el agua me llega ahora mismo casi a media pierna".

Esther también muestra un parking cercano que ya está anegado. "Hemos visto sótanos muy inundados, casas inundadas, aquí ha afectado bastante", afirma la periodista que explica que "cuesta bastante mantener el equilibrio" ante la fuerza del agua.

Los comercios han cerrado sus puertas y Esther cuenta que tampoco se ha podido recoger a los niños del colegio hasta las 16:00 de la tarde.

Junto a Esther también se puede ver a una vecina intentando cerrar su ventana en uno de los bajos y muestra las marcas del nivel de agua que casi llegó a su ventana esta mañana. Tras unas horas de tregua, la tormenta ha vuelto a coger fuerza mientras Iñaki apunta que "hay personas en los portales para intentar escapar cuando escampe".

