Ahora

Descuentos en viajes

Renfe da comienzo a sus rebajas con la venta de billetes 'lowcost' desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia

Los detalles Arranca la campaña de Superprecios de Renfe, con billetes desde 7 o 15 euros en trenes Avlo, AVE, Larga Distancia, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Descubre toda la información para hacerte con alguno de estos viajes lowcost.

Tren Avlo de RenfeTren Avlo de RenfeEdu Botella / Europa Press

Muchos lo estaban esperando: con la llegada del 2026 llega la nueva campaña de 'Superprecios' en viajes Renfe. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España daba el pistoletazo de salida a través de sus redes sociales: a partir de este jueves 8 de enero y hasta el 18 del mismo mes cualquier usuario podrá comprar alguno de los billetes 'lowcost' para celebrar el inicio de las rebajas.

Renfe da comienzo así a su campaña comercial coincidiendo con las rebajas de enero, con tarifas que parten desde 7 euros en trayectos de Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia, según informó la compañía. La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero.

El periodo de compra estará disponible entre el 8 y el 18 de enero. Esta promoción permite planificar los primeros viajes de 2026 con importantes descuentos.

Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' y se ofrecerán hasta agotar existencias. Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica con la calidad del servicio Renfe) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  2. Trump afirma que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero de la venta será controlado por mí"
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"