Renfe da comienzo a sus rebajas con la venta de billetes 'lowcost' desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia

Los detalles Arranca la campaña de Superprecios de Renfe, con billetes desde 7 o 15 euros en trenes Avlo, AVE, Larga Distancia, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Descubre toda la información para hacerte con alguno de estos viajes lowcost .

Muchos lo estaban esperando: con la llegada del 2026 llega la nueva campaña de 'Superprecios' en viajes Renfe. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España daba el pistoletazo de salida a través de sus redes sociales: a partir de este jueves 8 de enero y hasta el 18 del mismo mes cualquier usuario podrá comprar alguno de los billetes 'lowcost' para celebrar el inicio de las rebajas.

Renfe da comienzo así a su campaña comercial coincidiendo con las rebajas de enero, con tarifas que parten desde 7 euros en trayectos de Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia, según informó la compañía. La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero.

El periodo de compra estará disponible entre el 8 y el 18 de enero. Esta promoción permite planificar los primeros viajes de 2026 con importantes descuentos.

Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' y se ofrecerán hasta agotar existencias. Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica con la calidad del servicio Renfe) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

