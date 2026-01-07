El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero

Los detalles El magistrado Leopoldo Puente ha devuelto la petición al Senado para que la vuelva a formular, señalando que "la singular premura de la solicitud referida" hace que no sea posible "otorgar la autorización interesada".

El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud para que el exministro José Luis Ábalos comparezca en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', citada por el PP. El magistrado Leopoldo Puente argumenta que la solicitud fue presentada con demasiada urgencia, impidiendo otorgar la autorización necesaria. Sin embargo, aclara que el Senado podría volver a solicitar la comparecencia con más antelación. La portavoz del PP, Alicia García, había anunciado que la comparecencia se fijaría para el 8 de enero. Ábalos está en prisión preventiva desde noviembre, acusado de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

El Tribunal Supremo ha denegado que el exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el PP.

El magistrado Leopoldo Puente subraya en su auto, al que ha tenido acceso laSexta, la "singular premura de la solicitud", impulsada por el PP, que tiene mayoría para tomar decisiones en la referida comisión, y recuerda que el Senado puede volver a solicitarlo con tiempo suficiente para que pueda producirse "la imprescindible audiencia previa de las partes".

El juez destaca que es "indispensable" que la Fiscalía, la acusación popular -que coordina el PP- y la defensa del exministro se pronuncien sobre la solicitud, dado que "pudieran existir razones que aconsejaran" denegar la comparecencia de Ábalos "o, más generalmente, modularla" en cuanto al momento en que pudiera producirse o la forma de llevarla a cabo (presencial o telemáticamente).

Así se hizo hace siete años, cuando el Parlamento de Cataluña solicitó en enero de 2019 la comparecencia del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios exconsejeros entonces acusados en la causa del "procés", días antes de que se celebrase el juicio.

El Supremo denegó la autorización ante la inminencia del juicio y la posibilidad de que se produjesen "indeseadas interferencias" en las comparecencias y el derecho de defensa de los acusados.

El juez Puente alude a este episodio para resolver la solicitud del Senado respecto a Ábalos y recuerda asimismo la necesidad de evitar que "el paralelo desarrollo" de una investigación judicial y otra parlamentaria sobre los mismos hechos -como sucede en el caso Koldo-, "pueda entorpecer, perturbar o provocar graves interferencias en la averiguación o enjuiciamiento de hechos de naturaleza potencialmente delictiva".

Para ello, explica, se podrán "establecer determinadas limitaciones, generalmente de naturaleza temporal, que permitan el desarrollo de ambas (investigaciones) en forma compatible, eficaz y eficiente".

Además, el juez recuerda que la solicitud del Senado fue cursada el 30 de diciembre y llegó al Supremo el 2 de enero, y su causa judicial ya no se encuentra en fase de instrucción, al tener ya auto de procesamiento.

Esto significa que no todos los días del año son hábiles para tomar decisiones respecto al procedimiento judicial; de modo que el primer día hábil para cursar la solicitud ha sido este miércoles, según el juez, que subraya que no se trata de una actuación urgente.

La comisión de investigación acordó citar a Ábalos el jueves en la que hubiese sido la comparecencia número 99 de la comisión y la segunda del también exsecretario de Organización socialista, que contestó a las preguntas de los senadores el 6 de mayo de 2024.

José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista, Víctor de Aldama.

El Tribunal Supremo revisa el 15 de enero la decisión del juez Leopoldo Puente de enviarles a prisión provisional, donde ambos han pasado las Navidades, al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan por la rama principal del caso Koldo: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

