El alcalde de Sueca, sobre las lluvias torrenciales en Valencia: "Hemos pasado una tarde complicada, caótica"

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha contado en el 'Especial lluvias: alerta roja' de laSexta la situación complicada que han vivido este lunes en su localidad debido a la DANA que está azotando a parte de la Comunitat Valenciana.

De hecho, Sueca es una de las zonas donde más ha estado lloviendo durante la jornada de este lunes: casi 200 litros por metro cuadrado en las últimas horas.

"A esta hora estamos más calmados. En este momento no llueve en Sueca", ha indicado el alcalde. Aun así, ha reconocido que "hemos pasado una tarde complicada, por momentos caótica". "En una hora han caído 66 litros por metro cuadrado", ha añadido.

Así, pese a haber reconocido que "ha llovido bastante", ha indicado que en estos momentos, a la hora que se realiza la entrevista, hacia las 23.30 horas, "está bastante controlado". "Sí que hay alguna zona anegada todavía en lo que es la costa", ha añadido Sáez, quien ha reconocido que esta tarde "el teléfono echaba humo con llamadas de los vecinos".

