Llega la borrasca Goretti con una ciclogénesis explosiva que dejará olas, viento y lluvia en el norte

¿Por qué es importante? Tras la borrasca Francis, que ha dejado unas navidades blancas en diversos puntos de España, llega una nueva que dejará un fuerte temporal en Europa occidental.

El miércoles se mantendrá el frío intenso antes de la llegada de la borrasca Goretti, que se formará entre el 8 y 9 de enero, provocando un temporal marítimo en el norte de España. Aunque Goretti afectará principalmente a Europa occidental, se espera que traiga lluvias y vientos al norte de España. Tras la borrasca Francis, que dejó un paisaje navideño nevado, se prevé un tiempo anticiclónico con temperaturas en ascenso en la península y Baleares. Sin embargo, el viernes las temperaturas caerán nuevamente en el norte, con nieve a 500 metros. La ciclogénesis explosiva describe la rápida profundización de una borrasca, sin que ocurra ninguna explosión real.

Tras unas navidades muy frías, el tiempo dejará este miércoles otra jornada gélida, previa a la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, Goretti, que profundizará de forma muy rápida con una ciclogénesis explosiva, provocando en los próximos días un temporal marítimo en el norte de España.

Nombrada por los servicios meteorológicos franceses, la profunda borrasca Goretti se formará entre los próximos 8 y 9 de enero y dejará un fuerte temporal en Europa occidental, aunque tendrá menor impacto en España.

No obstante, se prevé que cause temporal marítimo en el norte, con lluvias y vientos. Goretti llegará al país tras la reciente borrasca Francis, que después de interactuar con una masa de aire ártico ha dejado unas navidades blancas estos días en amplias zonas de España, además de fuertes lluvias y vientos, junto con temperaturas muy bajas.

Pese a la nueva borrasca, mañana se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares, en donde las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago.

Sin embargo el viernes las temperaturas máximas descenderán de nuevo en el extremo norte peninsular y zonas de montaña, y predominarán las precipitaciones en la mayor parte del territorio. La nieve bajará ese día a cotas de 500 metros en la mitad septentrional, con acumulados significativos en montañas del extremo norte.

¿Qué es una ciclogénesis explosiva?

A pesar de lo "espectacular" del término, "nada explota" en una ciclogénesis explosiva, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que explica en su cuenta de X que se trata de un proceso por el que una borrasca se profundiza rápidamente en muy poco tiempo.

La Aemet ha divulgado una explicación sobre qué es una ciclogénesis explosiva y pone el acento en que no ocurre ninguna explosión. Recupera para ello un apartado del capitulo 43 de "Malentendidos conceptuales y terminológicos", por Francisco Martín León, del libro "Física del caos en la predicción meteorológica".

Según esta explicación, se trata de un término técnico empleado por meteorólogos y predictores para caracterizar cómo y cuánto una borrasca se profundiza, lo que quiere decir que hace más baja su presión central.

Una borrasca de latitudes medias (en el hemisferio norte) es un sistema de bajas presiones donde los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Las borrascas se profundizan o se rellenan/disipan con el tiempo.

El proceso de formación y profundización (la presión se hace más baja en su centro con el tiempo cronológico) se le llama ciclogénesis: formación y desarrollo de un ciclón, según el referido libro citado por la Aemet.

Cuando una borrasca se profundiza muy rápidamente (cae la presión en su centro de forma súbita) se habla de que ha sido afectada por un proceso de ciclogénesis súbita o explosiva. La borrasca que se profundiza es la que genera las condiciones adversas en superficie y no el proceso de la profundización (la ciclogénesis explosiva).

