Supercopa de España en Arabia Saudí: Madrid, Barça, Atleti y Athletic tienen calendario y horarios

El Barça, campeón de la Supercopa 2025

El primer torneo del año se disputará entre el 7 y el 11 de enero en Yeda. El Barça defiende corona, el Madrid llega sin Mbappé y Atleti y Athletic buscarán evitar un Clásico en la final.

Todos los partidos, a la misma hora

Este lunes aterrizaron en Yeda (Arabia Saudí) FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, mientras que este martes han llegado Real Madrid y Atlético.

Los cuatro equipos se disputarán en suelo árabe el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

Los culés, vigentes campeones del torneo, jugarán su semifinal el miércoles 7 de enero ante el cuadro de Ernesto Valverde.

Los de Xabi Alonso, que llegan sin Mbappé a Yeda, se medirán contra los pupilos de Simeone el jueves 8.

Ambos partidos, al igual que la final, serán a las 20:00 hora española y se jugarán en el King Abdullah Sport City.

Cabe recordar que no habrá ni partido de tercer puesto ni prórroga, por lo que si un encuentro llega empatado a los noventa minutos reglamentarios, este se decidirá en penaltis.

Madrid y Barça acceden como finalistas de la última Copa del Rey, mientras que Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao entraron gracias a su clasificación en Liga para un torneo que se podrá ver en directo por 'Movistar+'.