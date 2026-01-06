Ahora

Todos los partidos, a la misma hora

Supercopa de España en Arabia Saudí: Madrid, Barça, Atleti y Athletic tienen calendario y horarios

El primer torneo del año se disputará entre el 7 y el 11 de enero en Yeda. El Barça defiende corona, el Madrid llega sin Mbappé y Atleti y Athletic buscarán evitar un Clásico en la final.

El Barça, campeón de la Supercopa 2025El Barça, campeón de la Supercopa 2025Redes

Este lunes aterrizaron en Yeda (Arabia Saudí) FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, mientras que este martes han llegado Real Madrid y Atlético.

Los cuatro equipos se disputarán en suelo árabe el primer título de la temporada, la Supercopa de España.

Los culés, vigentes campeones del torneo, jugarán su semifinal el miércoles 7 de enero ante el cuadro de Ernesto Valverde.

Los de Xabi Alonso, que llegan sin Mbappé a Yeda, se medirán contra los pupilos de Simeone el jueves 8.

Ambos partidos, al igual que la final, serán a las 20:00 hora española y se jugarán en el King Abdullah Sport City.

Cabe recordar que no habrá ni partido de tercer puesto ni prórroga, por lo que si un encuentro llega empatado a los noventa minutos reglamentarios, este se decidirá en penaltis.

Madrid y Barça acceden como finalistas de la última Copa del Rey, mientras que Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao entraron gracias a su clasificación en Liga para un torneo que se podrá ver en directo por 'Movistar+'.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"
  2. Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando"
  3. España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas imperialistas de Trump
  4. El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte 2 millones de euros por serie
  5. Casi toda España en alerta por frío, nevadas o vientos el día de Reyes: Guadalajara, en aviso rojo con 15°C bajo cero
  6. Hallan el cuerpo de uno de los dos menores desaparecidos y el casco del barco en el que naufragó la familia española en Indonesia