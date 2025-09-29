Una vecina de Paiporta, pendiente del barranco del Poyo ante las nuevas lluvias: "No se supera, no podemos"

José Luis Torá habla en este vídeo con Loli, una mujer que desde su balcón tiene una vista privilegiada del barranco del Poyo. Asegura que han pasado "toda la noche pendientes del agua" ante el nuevo temporal.

Hoy se cumplen exactamente 11 meses de la terrible DANA que devastó Valencia y la comunidad vuelve a mirar al cielo por las fuertes lluvias que la mantienen en aviso rojo.

José Luis Torá se encuentra en Paiporta, uno de los epicentros de aquella tragedia, donde sus vecinos no dejan de observar el barranco del Poyo. Loli es una vecina que desde su balcón tiene una visión privilegiada de la zona y que asegura que "hemos estado toda la noche pendientes del agua".

"Llover no ha llovido, pero el problema no es lo que llueva aquí, es el agua que baja", comenta Loli en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que, después de recibir ayer la alerta, decidieron llevarse el coche a "otro pueblo en alto".

"Esto es volver otra vez, muy mal", comenta la vecina de Paiporta, que recuerda el sufrimiento y el dolor que han tenido en estos últimos meses y que ahora vuelven a revivir: "No se supera, no podemos", señala.

Loli, sin embargo, no cree que en esta ocasión pueda pasar algo similar, pues hace 11 meses lo que les llegó "fue una ola que vino y no llovió nada". En estos momentos, apunta que las vistas de todos están puestas en el barranco y asegura que los vecinos están preguntando por los grupos por la situación del barranco.