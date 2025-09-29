El Gobierno, ante la ausencia de Mazón en la reunión del temporal: "Está más preocupado por su defensa penal"

El contexto La Generalitat celebró este domingo una reunión por el episodio de fuertes lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, pero Mazón no fue. Estaba en Murcia en una cumbre de barones del PP.

La Comunitat Valenciana enfrenta un nuevo episodio de fuertes lluvias, lo que llevó a la Generalitat a convocar una reunión de coordinación el domingo. Sin embargo, el presidente Carlos Mazón no asistió, ya que se encontraba en Murcia en una cumbre del Partido Popular. En el Gobierno creen que su ausencia es parte de una estrategia, sugiriendo que Mazón está más preocupado por su defensa penal que por sus funciones presidenciales. Durante la mortal DANA del 29 de octubre, Mazón también estuvo ausente, lo que ha suscitado críticas.

La Comunitat Valenciana vive un nuevo episodio de fuertes lluvias, una alerta meteorológica ante el que la Generalitat convocó este domingo una reuniónde coordinación. Pero Carlos Mazón no acudió: el president, muy cuestionado por su ausencia el día de la mortal DANA del 29 de octubre, estaba en Murcia, en una cumbre de dirigentes autonómicos del Partido Popular.

Y en el Gobierno creen que esta nueva ausencia responde a una estrategia. Fuentes del Ejecutivo central aseveran que Mazón "está más preocupado por su defensa penal que por ser presidente". Creen que quiere demostrar que no es necesario que él esté en estas reuniones y que por eso ha vuelto a ausentarse en esta ocasión.

Mazón, recordemos, estuvo desaparecido la tarde en que las riadas provocadas por la DANA acabaron con la vida de 229 personas en la comunidad que él preside. En aquella ocasión, estaba en una comida en el ya famoso restaurante 'El Ventorro'. Aunque por el momento la jueza que investiga la gestión política de la catástrofe no ha pedido su imputación, en el Gobierno creen que podría estar preparándose ya por si acaso.

Por otra parte, las mismas fuentes quieren lanzar un mensaje de tranquilidad: el Gobierno, dicen, tiene a todas sus instituciones movilizadas. Inciden en este sentido en que el domingo ya se celebró una reunión de la unidad de valoración de riesgos en la Delegación de Gobierno en Valencia, coordinada por la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, con la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Policía y Guardia Civil.

Señalan además que el Ministerio de Transición Ecológica está siguiendo la situación y que también Transportes ha montado un comité de seguimiento.

