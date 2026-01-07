Históricas feministas del PSOE piden al partido un proceso de escucha, reflexión y autocrítica tras el estallido del 'Me too' en las filas de la formación

¿Por qué es importante? En una carta, entre cuyas firmantes están Elena Valenciano o Ángeles Álvarez, aseguran que "los grupos de igualdad" en el PSOE "han pasado a ser espectadores e incómodos compañeros de viaje".

Medio centenar de feministas históricas del PSOE han exigido a la cúpula del partido que convoque la conferencia de igualdad. Lo han hecho a través de una carta a la que ha tenido acceso laSexta y en la que aseguran que "los grupos de igualdad" en el PSOE "han pasado a ser espectadores e incómodos compañeros de viaje".

De esta manera, las firmantes, entre las que están Elena Valenciano, Ángeles Álvarez o Altamira Gonzalo, ven necesario un proceso de escucha, reflexión y, especialmente, de autocrítica. Por su parte, desde Ferraz apuntan a laSexta que esa propuesta está "alineada con los planes de la Secretaría de Igualdad, con la agenda feminista del PSOE y con las resoluciones del 41º Congreso Federal".

Asimismo, según han subrayado fuentes de la formación a laSexta han anunciado que se "convocará una reunión para concretar la agenda feminista del PSOE para 2026, en la que estará la formación en igualdad, las iniciativas legislativas y, por supuesto, la conferencia sobre igualdad": "La agenda feminista existe y está muy activa dentro del PSOE", han subrayado.

Una conferencia federal para "escuchar las voces críticas"

En concreto, estas militantes socialistas se dirigen a la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, y a la secretaria de políticas de igualdad, Pilar Bernabé, para pedirles que el partido abra "un proceso de escucha, reflexión y debate de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres" y celebre en 2026 una conferencia federal de igualdad.

"El PSOE debe recuperar el valor del feminismo socialista, y escuchar las voces críticas, para rectificar posibles errores y volver a situar las políticas de igualdad en donde siempre estuvieron: generando amplios debates políticos y profundos consensos sociales", solicitan las militantes.

Asimismo, afirman que el PSOE ha transformado la sociedad española de la mano del movimiento feminista y gracias al "voto de una gran mayoría de mujeres", al tiempo que critican que en los últimos años la apliación y el desarrollo de las políticas de igualdad se haya abordado sin el protagonismo de la sociedad civil ni de los grupos de igualdad socialistas que "han pasado a ser espectadores y, a veces, incómodos compañeros de viaje".

Un "deterioro de la negociación con el feminismo socialista"

Las firmantes denuncian que desde el 40º Congreso Federal, celebrado en 2021, se ha producido un "deterioro del diálogo y la negociación con el feminismo socialista", que la organización no ha dado una respuesta adecuada a las críticas al feminismo y que algunas críticas a la acción del Gobierno han sido "ignoradas y silenciadas".

"El resultado de todo ello ha sido una profunda fractura dentro del movimiento feminista y el distanciamiento de una parte de las organizaciones respecto al PSOE. A esta situación se han unido las denuncias de abusos y comportamientos sexistas ejercidas por responsables políticos, que deben ser depuradas, con arreglo a las normas internas y las disposiciones legales", añaden.

Ante esta realidad, consideran que es preciso hacer autocrítica. Advierten de que si las mujeres dejaran de confiar en el PSOE, el partido perdería el voto diferencial que le ha hecho ganar las elecciones. Y solicitan la celebración de una conferencia federal de igualdad donde haya una amplia participación "de las compañeras feministas y de representantes de las organizaciones de mujeres", donde se aborde el futuro de las políticas de igualdad.

"Las feministas socialistas no pueden estar al margen de las políticas que se dirigen, directamente, a superar la desigualdad estructural de las mujeres", concluyen en la misiva, entre cuyas firmantes están Elena Valenciano, Amelia Valcárcel, Altamira Gonzalo, Matilde Fernández, Purificación Causapié, Yolanda Besteiro o Ángeles Álvarez.

