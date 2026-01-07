La ubicación de las balizas V-16 activas está disponible para delincuentes en tiempo real: así lo denuncian los usuarios

¿Por qué es importante? Algunos conductores creen que las balizas son una amenaza y una oportunidad para grúas pirata y ladrones, mientras que otros consideran que son muchas más las cosas positivas que tienen.

Las balizas de emergencia V-16 han generado debate por su utilidad, precio y cuestiones de privacidad. Estas balizas transmiten la ubicación a la DGT, que comparte la información con navegadores como Google Maps, lo cual ha suscitado escepticismo por el posible uso indebido por parte de delincuentes. Un equipo de laSexta probó su eficacia, verificando que permiten evitar accidentes y atascos al mostrar la ubicación de incidentes en tiempo real. Sin embargo, algunos usuarios critican su visibilidad y utilidad, argumentando que los conductores no consultan internet mientras manejan. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, defiende su uso, señalando que los beneficios superan los posibles inconvenientes.

Las balizas de emergencia ya han entrado en vigor mientras continúa el debate sobre ellas por temas como su utilidad o precio. Entre los puntos que se cuestionan, está el referente a la privacidad y el mal uso de la información.

Existen páginas donde se puede ver en tiempo real la geolocalización exacta, lo que ha generado un gran escepticismo entre algunos usuarios, que consideran que puede ser interesante para grúas pirata y otro tipo de ladrones.

Las V-16 mandan nuestra ubicación a la DGT y esta la pone toda esa información a disposición de navegadores como Google Maps, Waze o cualquier otra web interesada. Un equipo de informativos laSexta ha hecho una prueba para comprobar su eficacia.

Para ello, lo primero ha sido acceder a la página web en la que se encuentra el mapa, después basta con seleccionar una de las balizas V-16 activas y enviarle la información a Google Maps, herramienta utilizada en este caso.

Al llegar a la ubicación, efectivamente, se puede apreciar un accidente con varios vehículos implicados y un atasco, que podrán evitar muchos conductores que tengan en cuenta este tipo de información.

En otro de los accidentes a los que han acudido, uno de los ocupantes del coche averiado ha confesado que, aunque cree que la baliza "está bien", la visibilidad es "peor que la de los triángulos" por el día. Además, ha señalado que en una curva o cambio de rasante "no se ve".

Por otro lado, considera que tampoco le encuentra mucha utilidad a la plataforma que muestra la localización de todas las que están activas, ya que la gente va "conduciendo, no mirando internet".

De esta forma, mientras unos lo ven un peligro porque puede ser utilizada por delincuentes, otros creen que es positivo poder comprobar el estado de la circulación, destacando que así se pueden evitar los accidentes y los atascos que suelen generar.

Por su parte, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ha explicado que "los servicios de auxilio en carretera ya te advierten y te dan la matrícula como cuando coges un VTC", al tiempo que ha añadido que "son más los beneficios que tiene la difusión de esa información que aspectos negativos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.