Aroa, vecina de Aldaia afectada por el temporal: "No tengo ni dónde irme, mi casa está apuntalada"

Como explica a Más Vale Tarde, el techo de su casa ha cedido y han tenido que apuntalar su casa ya que existe riesgo de derrumbe. La joven ha pedido una alternativa habitacional temporal.

Aldaia, en Valencia, ha sido azotada de nuevo por un fuerte temporal, 11 meses después de la DANA que asoló numerosos municipios de la zona. Sara Rincón se ha desplazado hasta este municipio para conocer el testimonio de Aroa, una vecina que cuya casa se ha visto muy afectada por las fuertes lluvias y tormentas que comenzaron este domingo en su ciudad.

Durante la madrugada, el agua se ha filtrado a través del techo de su casa que, finalmente, ha terminado cediendo. Esto ha provocado que hayan precintado su domicilio sin darle ninguna alternativa habitacional. "No tengo ni dónde irme", explica, "llevo desde las cinco de la mañana recogiendo agua".

Aroa manifiesta que en el ayuntamiento conocen su situación. Su casa está apuntalada ya que existe riesgo de derrumbe y, como lamenta, "no hay albergues, no hay casa de urgencia, no hay absolutamente nada". "Si te quedas en la casa, encima que te ahogas, aquí te quedas", añade.

"No puedo entrar en mi casa, a ver, ahora, qué hago", comenta la joven. La chica se ha despertado sobre las cinco de la mañana y ha escuchado un fuerte ruido ya que han comenzado a caer las placas del techo y ha sido cuando ha descubierto que el agua cubría el suelo de su casa. "Hemos empezado a sacar agua, pero no dábamos abasto", explica, "el agua caía por todas partes".

Aroa expone que las autoridades le han dicho que debe ser ella la que busque un arquitecto para hacer una valoración de los desperfectos. Su mayor preocupación es que, en este momento, no tiene dónde ir. "No estoy pidiendo que me regalen, estoy pidiendo un sitio para vivir un tiempo, mi casa la tengo", expone.

La joven indica que la viga "se ve entera" y que el techo de su casa "está torcido". Aroa mantiene su queja de que nadie le ha ofrecido ninguna ayuda. "Han dicho que han llamado y que no hay ningún tipo de albergue al que pueda ir", expone. Iñaki López hace un llamamiento al ayuntamiento de Aldaia para que den una alternativa habitacional para Aroa. "No sé qué la que ha caído esta noche que a mí me ha arruinado la vida entera", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.