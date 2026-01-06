David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

¿Por qué es importante? El autor del superventas 'La península de las casas vacías' reúne a Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño, Freddie Mercury y Mercè Rodoreda en una novela ambientada en una Barcelona sumida en la oscuridad.

El escritor andaluz David Uclés ha ganado el 82 Premio Nadal con su novela 'La ciudad de las luces muertas', ambientada en una Barcelona sumida en la oscuridad y protagonizada por autores literarios. Presentada bajo el título 'Ruge otro día estival' y el seudónimo Oriol Arce, la obra destaca por la colaboración de personajes como Ana María Matute, Carmen Laforet y Freddie Mercury para devolver la luz a la ciudad. Uclés ha descrito la novela como "una carta de amor hacia Barcelona". El jurado ha elogiado su capacidad para imaginar un regreso de la luz. La novela será publicada por Destino el 4 de febrero.

El escritor andaluz David Uclés ha ganado este martes por mayoría el 82 Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, con la novela 'La ciudad de las luces muertas', ambientada en una Barcelona sumida en la oscuridad y en la que autores literarios tienen protagonismo, ha anunciado el jurado.

Presentada al premio convocado por la editorial Destino, integrada en el grupo Planeta, bajo el título 'Ruge otro día estival' y el seudónimo Oriol Arce, la novela sumerge a la capital catalana en una oscuridad que parece provocada por una joven Carmen Laforet -curiosamente ganadora del primer Premio Nadal con 'Nada'- aunque nadie sabe qué ha pasado en realidad.

Por la novela, un puñado de personajes protagonizan encuentros y escenas y personajes como Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño, Freddie Mercury o Mercè Rodoreda, en un cruce de tiempos y épocas, deben unir sus artes para devolver la luz a la ciudad.

David Uclés ha asegurado, al recoger el premio, que en la novela convergen y confluyen todas las 'Barcelonas' arquitectónicas, así como intelectuales que hicieron suya la capital catalana. Ha explicado que la novela se le ocurrió hace cinco años y pasó medio año en Barcelona, por lo que ha definido la novela como "una carta de amor hacia esta ciudad".

Uclés ha afirmado que se presentó al Premio Nadal por primera vez en 2010, y que hasta 2020 lo hizo cada año, y ha asegurado que una novela como 'La ciudad de las luces muertas' tenía su lugar en este premio.

Rodoreda, Roig y Laforet

El escritor ha agradecido en catalán a las escritoras Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet: "Sin sus palabras y escritura esta novela no existiría".

El jurado, formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales, ha destacado de Uclés que es un "autor único que recuerda que la luz regresa cuando alguien se atreve a imaginarla".

Uclés (Úbeda, 1990) ha publicado las novelas 'Emilio y Octubre' (Dos Bigotes) y 'El llanto del león' (Premio Complutense de Literatura 2019), pero fue su tercera obra 'La península de las casas vacías' (Siruela) la que se ha convertido en un fenómeno editorial.

'La península de las casas vacías', fruto de 15 años de trabajo, ganó el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Cálamo Mejor Libro del Año 2024, el Premio Dulce Chacón, el Premi 42 y el Premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica, y fue la novela candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

Uclés se ha impuesto en una edición del Premio Nadal que había recibido un total de 1.207 originales reflejando una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados, y Destino publicará la novela el 4 de febrero.

