Dos heridos graves por caídas en el municipio de Ibiza a causa de las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias han dejado esta mañana dos heridos graves por caídas en el municipio de Ibiza durante la alerta roja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según el balance de incidencias difundido por el Ayuntamiento en un comunicado.

Uno de los heridos es una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, ha declarado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quien ha destacado que no ha habido que lamentar más daños personales relacionados con el temporal, además de estos dos accidentados.

El equipo de gobierno municipal ha reforzado la seguridad a las 10:00 horas con un dispositivo policial especial de 50 agentes, 22 de ellos incorporados de forma extraordinaria, tras el número de incidencias recibidas a través del servicio de emergencias 112.

El consistorio ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios para evitar riesgos. A las 12:00 horas se ha realizado una primera reunión con Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y con el director de Emergencias de Baleares, Pablo Gárriz, en la que se ha activado al centro de coordinación de emergencias Cecopi y se han establecido los primeros protocolos de actuación.

Los efectivos han realizado unas 30 intervenciones, mientras que el 112 ha gestionado 78 incidencias vinculadas al temporal. Entre ellas, se ha desalojado una escoleta privada por una inundación y, como medida preventiva, se ha pedido al personal de todos los centros escolares que no permitieran salir a los alumnos hasta las 14:30 horas, cuando se ha empezado a hacer de manera escalonada tras avisar a las familias de la situación.

También se ha activado a los Servicios Sociales para atender a personas sin techo o afectadas por las inclemencias procedentes de los distintos asentamientos de la ciudad. El recinto ferial se ha puesto a disposición de los refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que lleguen a la isla. A su llegada, harán una primera valoración de los daños materiales causados en la ciudad, ha añadido Triguero.

El Ayuntamiento ha informado de que todas las instalaciones municipales permanecerán cerradas durante la tarde y que se cancelarán todas las actividades que estaban previstas. Por último, ha querido transmitir "calma" a la población, a la que ha pedido mantenerse en sus hogares e informada a través de los canales oficiales.