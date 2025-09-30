Espectaculares imágenes de la tormenta en Ibiza: pasajeros de un ferri llegan a la isla con el agua hasta las rodillas

Analizamos junto a la jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, el "episodio histórico" de lluvias torrenciales que están viviendo las Islas Baleares.

La espectacular tormenta que ha caído sobre las Islas Baleares, afectando sobre todo a Ibiza y Formentera, ya se puede definir como un "episodio historico". No solo porque se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencia (UME); sino también, tal y como ha explicado la jefa de meteorología de laSexta, porque la estación que tiene la AEMET en el aeropuerto de Ibiza ha contabilizado más de 160 litros por metro cuadrado.

"Es récord histórico", ha asegurado Joanna Ivars en Más Vale Tarde este martes. Porque veníamos de "154 litros por metro cuadrado en el año 2005" y ya se ha superado.

Durante toda la jornada de este martes se han vivido situaciones muy complicadas tanto en Ibiza como en Formentera. La fortísima lluvia torrencial ha dejado inundaciones que han afectado por igual a calles y a carreteras. Y aunque, a lo largo de la tarde, el aviso de emergencia de la AEMET ha pasado de rojo a naranja, se ha extendido la alerta hasta las 20:00 horas.

La UME ya se ha desplegado en la isla blanca ante las graves inundaciones, realizando medio centenar de rescates de personas, 15 de ellas que estaban atrapadas en coches, ascensores y bajos. Se preveía mucha agua, pero ha caído mucho más. Porque este episodio de DANA nos ha dejado imágenes muy espectaculares que, una vez más, nos muestran la fuerza del agua.

Coches cubiertos por el agua hasta la altura de las ventanillas, ambulancias que casi no pueden circular, bajos anegados y hasta el corte total del servicio de autobuses que une el centro de Ibiza con el resto de municipios. Estas son solo algunas de las consecuencias.

Aunque también se han desalojado colegios, se han cancelado citas médicas y hemos visto imágenes impactantes, como las que muestran a un grupo de pasajeros de un ferri. Acaban de llegar a la isla y no pueden ni caminar porque el agua les llega por las rodillas. "Es grotesca la imagen del puerto de Ibiza", asegura Joanna Ivars. Porque "el agua que ha caído en el centro histórico de Ibiza está cayendo al mar. El agua está marrón y no hay diferencia entre el puerto y el mar".

