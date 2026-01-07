El marmolista colaborador con el Cartel de Sinaloa para introducir metanfetamina en Europa no es el único: el legado del Chapo Guzmán en España

El contexto Desde 2009 la organización ha intentado en numerosas ocasiones asentarse en España, pero la Policía Nacional lo ha impedido. La última operación se ha saldado con la detención de un marmolista.

El Cártel de Sinaloa ha intentado establecerse en España durante años, pero la Policía ha desarticulado sus operaciones, la última este miércoles con el arresto de un marmolista que colaboraba en la introducción de metanfetamina. Desde 2009, bajo el liderazgo del Chapo Guzmán, el cártel buscó expandirse a Europa. Intentos en Madrid y Algeciras fracasaron, y narcolaboratorios fueron desmantelados en Barcelona y Toledo. En la última operación, parte de la Operación Saga, se han detenido a nueve personas y se ha desmantelado el principal punto de suministro de drogas sintéticas en Europa, debilitando significativamente la infraestructura del cártel en España.

El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones vinculadas al narcotráfico más peligrosas del mundo, lleva años intentando asentarse en España. No obstante, la Policía ha logrado desarticular todas y cada una de sus operaciones, la última, este miércoles, cuando ha sido detenido un marmolista que colaboraba en la introducción de metanfetamina en nuestro país.

Fue en 2009 cuando el Chapo Guzmán, líder histórico de la banda que fue detenido en 2014, decidió expandir sus negocios más allá del Atlántico. Uno de los encargados de construir el entramado fue su primo y mano derecha, Jesús, quien fue detenido en Madrid en 2012 en una operación conjunta del FBI y la Policía Nacional, junto a tres colaboradores cuando salían del Hotel Palace. En aquella redada se intervinieron 400 kilos de cocaína que estaban listos para ser transportados a Europa.

Pese a este intento fallido, la organización mexicana no se dio por vencida y en 2018 trataron de introducir grandes cantidades de la misma sustancia a través del puerto de Algeciras. En aquella ocasión, la Guardia Civil incautó varios contenedores llenos de droga. Dos años más tarde, en 2020, el cártel decidió dar un salto cualitativo: montar narcolaboratorios en nuestro país, para fabricar el producto aquí. No duraron demasiado. Primero, en Barcelona, se desarticuló uno en el que fue arrestado un químico mexicano tirando del hilo de un asesinato y un secuestro. En 2024, en Toledo, cayeron dos laboratorios que estaban a cargo de 'Los Chapitos', los hijos de Guzmán.

Con todo, la última operación relacionada con la banda criminal mexicana ha tenido lugar este miércoles en Valencia, es la segunda fase de la Operación Saga. En la primera, se incautaron de 1.800 kilos de metanfetamina que se intentaron introducir desde España en Australia impregnada en batas sanitarias, pero los autores fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona.

Detenido un marmolista que colaboraba con el Cártel de Sinaloa

La Policía Nacional ha detenido a un marmolista español que colaboraba con el Cártel de Sinaloa en la introducción de metanfetamina en nuestro país. La droga entraba camuflada en enormes bloques de piedra y una vez que estaba en España se movía y distribuía en cantidades más pequeñas escondidas en distintos objetos, como una placa de metal que servía de base a una escultura de gigante de Popeye. Tal y como han detallado Alberto Morales, jefe de la Unidad Central de Estupefacientes, esta persona era un "empresario conocido, respetado, que lo que hacen [el Cártel de Sinaloa] es utilizar su estructura empresarial para ocultar la droga desde México hasta Europa".

Durante la investigación, los agentes acudieron a la nave empresario ubicada en Novelda (Alicante) donde encontraron un fortín que escondía cerca de tres millones de euros en metálico. "Este búnker lo que tenía era un compartimento en el suelo, tapado con una plancha de acero y una estructura de madera con un doble fondo donde había casi dos millones y medio de euros y el resto fue localizado en su domicilio", ha explicado Morales, al tiempo que ha añadido que, en este caso, se han incautado "40 kilos que tenían ocultos en la base de un Popeye que enviaron a través de una empresa logística desde Madrid hasta Tenerife".

Con todo, estas pesquisas responden a la segunda fase de la Operación Saga. En total hay nueve detenidos, así como se ha logrado desmantelar el principal punto de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa y destruir, casi por completo, la infraestructura del Cártel de Sinaloa en España.

