Joan Baldoví critica la visita de Mazón a Murcia: "No puede estar dando besos mientras en Valencia se ha enviado una alerta roja"

El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, analiza en La Roca la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Murcia, mientras en Valencia se acaba de activar una alerta roja por tormentas.

Nuria Roca entrevista en 'Vis a Vis' a Joan Baldoví, diputado de Compromís en las Cortes Valencianas. Durante la conversación, el político ha opinado sobre las imágenes del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Murcia, mientras en Valencia está en marcha una alerta roja por tormentas.

"No puede estar hoy en Murcia con la alerta roja en marcha, no puede estar dando besitos. He visto las imágenes y me han dado vergüenza ajena", comenta Baldoví. "Desde ayer ya sabemos que teníamos una alarma naranja, como mínimo no me parece que pueda estar hoy dando besos alegremente mientras en Valencia se ha enviado una alerta", añade el político.

El diputado también señala que la rapidez en la activación de las alarmas por tormentas "evidencia todo lo que no se hizo" durante la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.

"He sido alcalde de Sueca, con estas alarmas he decretado la suspensión de los colegios y al día siguiente de decretar que no había clases hacer sol. Prefiero que me digan de pecar de exceso, que tener que lamentar", apostilla Baldoví.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.