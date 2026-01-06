El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero

Los detalles Lo peor de esta noche llegará a Guadalajara, con 14 grados bajo cero en Molina de Aragón. En España no se activaban los avisos rojos por frío desde Filomena.

El frío extremo persistirá en España por 24 horas más, afectando a casi todo el país, excepto Extremadura, Murcia y Ceuta, debido a la borrasca Francis y frentes sucesivos. Seis regiones están en aviso naranja y Guadalajara en rojo, con temperaturas de hasta -14 ºC en Molina de Aragón. No se activaban avisos rojos por frío desde Filomena. La Aemet informa de alertas naranjas por nevadas, temperaturas mínimas y vientos en Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco. También hay alertas costeras en Girona y Menorca. En Sierra Nevada se esperan -17 ºC y en Baleares podría helar con cero grados.

El frío extremo se va a quedar 24 horas más. Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -14 ºC.

Precisamente, lo peor de esta próxima noche llegará a Guadalajara, con 14 grados bajo cero en Molina de Aragón. En España no se activaban los avisos rojos por frío desde Filomena. Pero también hay alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, afectarán a partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco. En concreto, puede acumularse un espesor de nieve de 10 centímetros en el centro y el valle de Villaverde, en Cantabria, donde se esperan copos en torno a 400-600 metros, y de 5 centímetros en el norte de Burgos y el condado de Treviño, y en la cuenca del Nervión y en la llanada alavesa, sobre 500 ó 600 metros.

Las parameras de Molina (Guadalajara) están hasta las nueve de la mañana de este miércoles en aviso rojo, que implica peligro extraordinario, por temperaturas mínimas de 14 grados bajo cero. Temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero se pueden registrar en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca Gúdar y Maestrazgo (Teruel), en el Pirineo de Girona y en el de Lleida y en el valle de Arán, en todos con alerta naranja extendida por la Aemet hasta mañana, ya que se espera que la próxima noche sea muy gélida.

La zona del Ampurdán, en Girona, también tiene una alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros (sin descartarse picos de ocho metros), así como la costa de Menorca, donde el viento soplará entre 55 y 70 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar los cinco metros.

En aviso amarillo por costeros están varias comunidades con costa, incluida Canarias y el resto de Baleares, así como Melilla. Amarillo igualmente en otras áreas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra, bien por nevadas o bien por bajas temperaturas, como los -6 grados que se prevén en Soria o en la serranía de Cuenca.

El miércoles hará más frío en el sur donde volveremos a tener temperaturas gélidas. En Sierra Nevada habrá otra vez 17 grados bajo cero de mínima. Incluso podría helar este miércoles en las Islas Baleares también, donde hará cero grados.

