Una vecina de Ibiza con su casa inundada: "Hemos pasado unos momentos angustiosos"

Isabel Delgado vio como su salón comenzaba a llenarse de agua. El origen era la terraza de su vecino de arriba: el desagüe estaba atascado lo que provocó que el agua anegara su salón.

Ibiza y Formentera están sufriendo los estragos del temporal que desde el pasado domingo ha azotado el este de nuestro país. Más Vale Tarde conecta con Isabel Delgado, una mujer cuyo domicilio ha quedado anegado por culpa de la lluvia.

Isabel cuenta que el desagüe de la terraza de su vecino de arriba se atascó y esto hizo que el agua comenzara a caer en su salón. "Estaba lloviendo dentro del salón", explica. Cuando descubrieron que toda esa agua venía de la terraza, se tranquilizaron un poco al ver que no se estaba filtrando la lluvia. "Pensaba que se nos venía todo abajo", indica, "hemos pasado unos momentos angustiosos".

Como se puede ver en la grabación que han compartido, han tenido que recurrir a cubos y demás recipientes para recoger el agua que caía del techo. Además, con plásticos, han protegido sus muebles y enseres para evitar que el agua les pueda afectar.

La vecina explica que son pintores y que, ahora, están revisando todos los cuadros para comprobar si siguen en buen estado. "Como veis ya estamos bien, ya no hay ningún problema", indica Isabel. "No se nos ha caído el techo", añade su marido.

