Estados Unidos intercepta un petrolero ruso que escapó del bloqueo a Venezuela

El contexto Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

Un miembro de la Guardia Costera de EEUU vigila el Marinera

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero 'Bella 1', de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela. Lo han interceptado tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, según informa CNN.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa ha interceptado el petrolero ruso, ha confirmado el Mando Europeo del Ejército estadounidense.

En la operación ha participado la fragata 'USS Munro' de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizó tareas de rastreo y seguimiento, tras la orden emitida por un tribunal federal estadounidense.

Horas antes medios estadounidenses han informado de que el buque ruso se encontraba escoltado por medios navales enviados por Moscú. Este episodio eleva las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que fuera interceptado por medios navales estadounidenses mientras intentaba entrar en puertos venezolanos contraviniendo el bloqueo estadounidense al crudo de Caracas.

